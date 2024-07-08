https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html
"Город за городом": в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
"Город за городом": в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг - РИА Новости, 08.07.2024
"Город за городом": в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
На Украине должна начаться еще более жесткая мобилизация, иначе страна продолжит терять территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:06
2024-07-08T13:06
2024-07-08T13:06
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Украине должна начаться еще более жесткая мобилизация, иначе страна продолжит терять территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", — отметил он.По мнению Репке, украинские власти несерьезно относятся к проблемам на фронте.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240708/stoltenberg-1958138432.html
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
"Город за городом": в Германии предложили Украине пойти на отчаянный шаг
Репке: Украина должна начать более жесткую мобилизацию, чтобы не терять города
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На Украине должна начаться еще более жесткая мобилизация, иначе страна продолжит терять территории, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х.
"Вы либо проводите мобилизацию по полной программе, либо вы будете терять город за городом", — отметил он.
По мнению Репке, украинские власти несерьезно относятся к проблемам на фронте.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.