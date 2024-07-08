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ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:12 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958150748.html
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:12
2024-07-08T10:12
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "Сумская область, Стецковка – взрыв... В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Других подробностей не приводится.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958150085.html
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Дарья Буймова
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в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области

ВСУ сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области

© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные на Украине
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ.
Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
В нескольких украинских городах прогремели взрывы
10:08
"Сумская область, Стецковка – взрыв... В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Других подробностей не приводится.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
12 мая, 15:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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