https://ria.ru/20240708/ukraina-1958150748.html

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области

Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:12

2024-07-08T10:12

2024-07-08T10:12

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "Сумская область, Стецковка – взрыв... В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Других подробностей не приводится.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958150085.html

https://ria.ru/20240512/vzryv-1945412551.html

сумская область

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сумская область, украина, россия, вооруженные силы украины