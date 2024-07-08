https://ria.ru/20240708/ukraina-1958150748.html
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области
Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:12
2024-07-08T10:12
2024-07-08T10:12
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Сумской области на Украине после взрывов, сообщили в оперативном командовании "Север" ВСУ. Накануне вечером украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги. "Сумская область, Стецковка – взрыв... В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. Других подробностей не приводится.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240708/vzryvy-1958150085.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Сумской области
ВСУ сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области