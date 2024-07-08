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Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье - РИА Новости, 08.07.2024
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:07
2024-07-08T05:07
2024-07-08T13:23
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографии, сделанные в разных городах Украины, на одних из них - "скорые", стоящие рядом с военкоматом в Одессе, а также передвигающиеся по городу. По данным подполья, в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызов такси, а в Люботине Харьковской области придумали новую схему отлова мужчин. "ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа ?", дети ответили. "А папа дома?" - спросил сотрудник ТЦК. "Дома", - ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" - "Покажу". И показали", - объяснил съему координатор николаевского подполья.
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в мире, украина, одесса, харьковская область, сергей лебедев
В мире, Украина, Одесса, Харьковская область, Сергей Лебедев
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье
Подполье: работники украинских военкоматов ловят мужчин на машинах скорой помощи
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографии, сделанные в разных городах Украины, на одних из них - "скорые", стоящие рядом с военкоматом в Одессе, а также передвигающиеся по городу.
По данным подполья, в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызов такси, а в Люботине Харьковской области придумали новую схему отлова мужчин.
"ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа ?", дети ответили. "А папа дома?" - спросил сотрудник ТЦК. "Дома", - ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" - "Покажу". И показали", - объяснил съему координатор николаевского подполья.