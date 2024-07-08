Рейтинг@Mail.ru
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:07 08.07.2024 (обновлено: 13:23 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958120674.html
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье - РИА Новости, 08.07.2024
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:07
2024-07-08T13:23
в мире
украина
одесса
харьковская область
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958214028_180:417:960:856_1920x0_80_0_0_609fd3fafaf025394881a109aad360b4.jpg
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил фотографии, сделанные в разных городах Украины, на одних из них - "скорые", стоящие рядом с военкоматом в Одессе, а также передвигающиеся по городу. По данным подполья, в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызов такси, а в Люботине Харьковской области придумали новую схему отлова мужчин. "ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа ?", дети ответили. "А папа дома?" - спросил сотрудник ТЦК. "Дома", - ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" - "Покажу". И показали", - объяснил съему координатор николаевского подполья.
https://ria.ru/20240108/ukraina-1920174439.html
украина
одесса
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958214028_0:128:960:848_1920x0_80_0_0_5b71aec2d2675e6c4ec21f55df7466a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесса, харьковская область, сергей лебедев
В мире, Украина, Одесса, Харьковская область, Сергей Лебедев
Работники военкоматов на Украине ловят жертв на "скорых", сообщило подполье

Подполье: работники украинских военкоматов ловят мужчин на машинах скорой помощи

© РИА НовостиСотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости
Сотрудники военкоматов Украины отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), как на Украине называют военкоматы, отлавливают мужчин призывного возраста, передвигаясь на автомобилях скорой помощи, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Украинское сопротивления часто начало присылать фото карет скорой помощи, в большинстве они передвигаются на военных номерах, в которых сидят сотрудники ТЦК и отлавливают людей по городам Украины", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил фотографии, сделанные в разных городах Украины, на одних из них - "скорые", стоящие рядом с военкоматом в Одессе, а также передвигающиеся по городу.
По данным подполья, в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызов такси, а в Люботине Харьковской области придумали новую схему отлова мужчин.
"ТЦКашники пришли на детскую площадку, где играли дети. Спросили: "Дети, а у кого есть папа ?", дети ответили. "А папа дома?" - спросил сотрудник ТЦК. "Дома", - ответил ребенок. "Покажешь, где живешь?" - "Покажу". И показали", - объяснил съему координатор николаевского подполья.
Неосвещенная улица в центре Киева, Украина - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
На Украине рассказали о насильственной мобилизации в ночное время
8 января, 17:35
 
В миреУкраинаОдессаХарьковская областьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала