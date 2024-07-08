Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/uklonisty-1958354231.html
На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию
На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию - РИА Новости, 08.07.2024
На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию
Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:15
2024-07-08T20:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
румыния
россия
андрей демченко
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны. &quot;Трех покорителей горных вершин спустили в низменность пограничники отдела &quot;Богдан&quot; Мукачевского отряда. Верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранслужбы в соцсети Facebook*.По информации пограничников, также задержаны семь мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию через реку Тиса. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240706/ukraina-1957892913.html
https://ria.ru/20240527/uklonisty-1948571280.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_2508462f65c81e95d3e4e70c4b6da030.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, румыния, россия, андрей демченко, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Румыния, Россия, Андрей Демченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию

На Украине за сутки задержали десять уклонистов, пытавшихся сбежать в Румынию

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
Украинские пограничники - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны.
«

"Трех покорителей горных вершин спустили в низменность пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда. Верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранслужбы в соцсети Facebook*.

Граждане Украины, которые на надувных кругах собирались по реке Тиса сбежать за границу - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
На Украине задержали мужчин, собиравшихся на надувных кругах пересечь Тису
6 июля, 17:28
По информации пограничников, также задержаны семь мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию через реку Тиса.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Спасатель рассказал, на что готовы пойти украинские уклонисты
27 мая, 11:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРумынияРоссияАндрей ДемченкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала