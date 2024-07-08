https://ria.ru/20240708/uklonisty-1958354231.html

На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию

На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию - РИА Новости, 08.07.2024

На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию

Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:15

2024-07-08T20:15

2024-07-08T20:15

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны. "Трех покорителей горных вершин спустили в низменность пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда. Верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранслужбы в соцсети Facebook*.По информации пограничников, также задержаны семь мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию через реку Тиса. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240706/ukraina-1957892913.html

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в мире, украина, румыния, россия, андрей демченко, владимир зеленский, верховная рада украины