На Украине задержали десять мужчин за попытку сбежать в Румынию
На Украине за сутки задержали десять уклонистов, пытавшихся сбежать в Румынию
© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныУкраинские пограничники
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Украинские пограничники . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Десять мужчин задержаны на Украине за сутки при попытку сбежать в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы страны.
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"Трех покорителей горных вершин спустили в низменность пограничники отдела "Богдан" Мукачевского отряда. Верхолазов наряд заметил сегодня утром за 20 метров до государственной границы. Двое волынян и закарпатец намеревались незаконно попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном на странице погранслужбы в соцсети Facebook*.
По информации пограничников, также задержаны семь мужчин, которые собирались незаконно попасть в Румынию через реку Тиса.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в конце июня сообщал, что в реке Тиса с февраля 2022 года утонули 40 уклонистов, пытавшихся сбежать из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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