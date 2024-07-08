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В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
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20:49 08.07.2024 (обновлено: 21:06 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ugon-1958361581.html
В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3
В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3
В правоохранительных органах Италии подвергли сомнению подлинность итальянского паспорта из дела о попытке спецслужб Украины угнать за границу российский... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:49
2024-07-08T21:06
в мире
украина
италия
тирасполь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ту-22м3
россия
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РИМ, 8 июл - РИА Новости. В правоохранительных органах Италии подвергли сомнению подлинность итальянского паспорта из дела о попытке спецслужб Украины угнать за границу российский бомбардировщик Ту-22М3, о котором сообщила ФСБ РФ. "Номер документа не соответствует дате выпуска, цифры в серии должны быть больше. Герб на фоне выглядит слишком ярким", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных структурах.ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине. В видеоматериале ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия-1", были показаны паспорт гражданки Италии, уроженки Тирасполя, и пачки изъятых долларов.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
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в мире, украина, италия, тирасполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3, россия
В мире, Украина, Италия, Тирасполь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ту-22М3, Россия
В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3

В Италии подвергли сомнению подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 8 июл - РИА Новости. В правоохранительных органах Италии подвергли сомнению подлинность итальянского паспорта из дела о попытке спецслужб Украины угнать за границу российский бомбардировщик Ту-22М3, о котором сообщила ФСБ РФ.
«
"Номер документа не соответствует дате выпуска, цифры в серии должны быть больше. Герб на фоне выглядит слишком ярким", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных структурах.
ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине. В видеоматериале ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия-1", были показаны паспорт гражданки Италии, уроженки Тирасполя, и пачки изъятых долларов.
Летчик дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, который пытались угнать украинские спецслужбы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Летчик ВКС рассказал подробности о попытке угона Ту-22М3 на Украину
Вчера, 11:48
 
В миреУкраинаИталияТираспольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ту-22М3Россия
 
 
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