https://ria.ru/20240708/ugon-1958361581.html

В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3

В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

В Италии опровергли подлинность паспорта из дела об угоне Ту-22М3

В правоохранительных органах Италии подвергли сомнению подлинность итальянского паспорта из дела о попытке спецслужб Украины угнать за границу российский... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:49

2024-07-08T20:49

2024-07-08T21:06

в мире

украина

италия

тирасполь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ту-22м3

россия

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РИМ, 8 июл - РИА Новости. В правоохранительных органах Италии подвергли сомнению подлинность итальянского паспорта из дела о попытке спецслужб Украины угнать за границу российский бомбардировщик Ту-22М3, о котором сообщила ФСБ РФ. "Номер документа не соответствует дате выпуска, цифры в серии должны быть больше. Герб на фоне выглядит слишком ярким", - сказал источник РИА Новости в правоохранительных структурах.ФСБ в понедельник сообщила, что пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу Ту-22М3. Украинская разведка хотела, чтобы российский военный летчик за 3 миллиона долларов и итальянское гражданство угнал бомбардировщик-носитель ядерного оружия и посадил его на Украине. В видеоматериале ФСБ, обнародованном телеканалом "Россия-1", были показаны паспорт гражданки Италии, уроженки Тирасполя, и пачки изъятых долларов.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

украина

италия

тирасполь

россия

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в мире, украина, италия, тирасполь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3, россия