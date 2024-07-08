https://ria.ru/20240708/ugon-1958130743.html

Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3

Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024

Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3

Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС РФ за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия, в том... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:42

2024-07-08T08:42

2024-07-08T14:48

россия

италия

тирасполь

воздушно-космические силы россии

укроборонпром

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ту-22м3

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС РФ за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия, в том числе сулили миллион долларов от "Укроборонпрома", следует из кадров видео, обнародованных ФСБ России. ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. На видео, в частности, показана переписка украинской разведки с российским летчиком. "Будет тебе три ляма", - обещали с украинской стороны, уточняя, что "второй лям готов дать "Укроборонпром". Также показаны изъятые пачки долларов и паспорт гражданки Италии, выданный 27 мая нынешнего года на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.

https://ria.ru/20240603/agent-1950185700.html

https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html

россия

италия

тирасполь

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Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет 2024-07-08T08:42 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, италия, тирасполь, воздушно-космические силы россии, укроборонпром, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3, в мире