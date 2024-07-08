Рейтинг@Mail.ru
Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 08.07.2024 (обновлено: 14:48 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ugon-1958130743.html
Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3
Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3 - РИА Новости, 08.07.2024
Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3
Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС РФ за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия, в том... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:42
2024-07-08T14:48
россия
италия
тирасполь
воздушно-космические силы россии
укроборонпром
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ту-22м3
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958129388_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b4b7fc93ca108083f94f496c0d91dc35.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС РФ за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия, в том числе сулили миллион долларов от "Укроборонпрома", следует из кадров видео, обнародованных ФСБ России. ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. На видео, в частности, показана переписка украинской разведки с российским летчиком. "Будет тебе три ляма", - обещали с украинской стороны, уточняя, что "второй лям готов дать "Укроборонпром". Также показаны изъятые пачки долларов и паспорт гражданки Италии, выданный 27 мая нынешнего года на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.
https://ria.ru/20240603/agent-1950185700.html
https://ria.ru/20240708/fsb-1958126201.html
россия
италия
тирасполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет
Украинская разведка хотела угнать российский самолет-носитель ядерного оружия, следует из видео, предоставленного ФСБ. От летчика ВКС РФ в Киеве хотели получить данные о российских боевых самолетах, в том числе бортовые номера, также угрожали ему и его родным, требуя поджечь боевую авиационную технику, сообщили в российской спецслужбе. Российский летчик о попытке ВСУ угнать самолет
2024-07-08T08:42
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958129388_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6a031d9ffc641cfc927646e76b5321b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, италия, тирасполь, воздушно-космические силы россии, укроборонпром, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ту-22м3, в мире
Россия, Италия, Тирасполь, Воздушно-космические силы России, Укроборонпром, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ту-22М3, В мире
Российский летчик рассказал, какую сумму обещали украинцы за угон Ту-22М3

Летчику ВКС обещали три миллиона долларов и итальянский паспорт за угон Ту-22М3

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Украинская разведка обещала 3 миллиона долларов летчику ВКС РФ за угон российского дальнего стратегического бомбардировщика-носителя ядерного оружия, в том числе сулили миллион долларов от "Укроборонпрома", следует из кадров видео, обнародованных ФСБ России.
ФСБ РФ ранее пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России.
Задержанный в Севастополе украинский агент о наблюдении за аэродромом - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Диверсант рассказал, что интересовало украинскую разведку в Севастополе
3 июня, 14:44
На видео, в частности, показана переписка украинской разведки с российским летчиком.
"Будет тебе три ляма", - обещали с украинской стороны, уточняя, что "второй лям готов дать "Укроборонпром".
Также показаны изъятые пачки долларов и паспорт гражданки Италии, выданный 27 мая нынешнего года на имя Олены Голуб, уроженки Тирасполя.
Российский летчик о попытке ВСУ угнать боевой самолет - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
ФСБ пресекла попытку украинских спецслужб угнать бомбардировщик Ту-22М3
07:46
 
РоссияИталияТираспольВоздушно-космические силы РоссииУкроборонпромФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ту-22М3В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала