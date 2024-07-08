https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html

Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года

Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года - РИА Новости, 08.07.2024

Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года

Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, приговоренные к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, могут, согласно... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:25

2024-07-08T22:25

2024-07-08T22:25

происшествия

россия

евгения беркович

светлана петрийчук

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, приговоренные к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, могут, согласно нормам УК, получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении весной 2026 года. Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Суд зачел время нахождения женщин под стражей с 6 мая прошлого года как отбытое наказание по схеме "день за день" - такой формат, а не "день за полтора", связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ). Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года. Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240610/berkovich-1951960713.html

https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html

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происшествия, россия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)