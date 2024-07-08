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Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года - РИА Новости, 08.07.2024
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22:25 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/udo-1958376582.html
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года - РИА Новости, 08.07.2024
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года
Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, приговоренные к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, могут, согласно... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:25
2024-07-08T22:25
происшествия
россия
евгения беркович
светлана петрийчук
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, приговоренные к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, могут, согласно нормам УК, получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении весной 2026 года. Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети. Суд зачел время нахождения женщин под стражей с 6 мая прошлого года как отбытое наказание по схеме "день за день" - такой формат, а не "день за полтора", связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ). Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года. Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240610/berkovich-1951960713.html
https://ria.ru/20240513/makarevich-1945585695.html
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происшествия, россия, евгения беркович, светлана петрийчук, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Евгения Беркович, Светлана Петрийчук, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Беркович* и Петрийчук* могут подать прошение об УДО весной 2026 года

Беркович и Петрийчук могут подать прошение об условно-досрочном весной 2026 года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук*, приговоренные к шести годам колонии общего режима по делу об оправдании терроризма, могут, согласно нормам УК, получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении весной 2026 года.
Сегодня 2-й западный окружной военный суд приговорил Беркович* и Петрийчук* к шести годам колонии общего режима, а также на три года запретил им администрировать страницы в сети.
Режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Режиссеру Беркович* вызвали скорую помощь в суд
10 июня, 14:49
Суд зачел время нахождения женщин под стражей с 6 мая прошлого года как отбытое наказание по схеме "день за день" - такой формат, а не "день за полтора", связан с обвинением по статье террористической направленности (часть 3.2 статьи 72 УК РФ).
Согласно УК РФ, осужденные за тяжкое преступление могут просить об условно-досрочном освобождении после отбытия половины от назначенного наказания (часть 4 статьи 15 УК РФ). Таким образом, Петрийчук* и Беркович*, осужденные за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ, при соблюдении ряда условий могут получить возможность подать прошение об УДО в мае 2026 года.
Приговор пока не вступил в законную силу. Защита уже объявила, что будет его обжаловать.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Музыкант Андрей Макаревич (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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13 мая, 14:28
 
ПроисшествияРоссияЕвгения БерковичСветлана ПетрийчукФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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