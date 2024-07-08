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В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.07.2024
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18:00 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/udmurtija-1958318817.html
В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией
В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.07.2024
В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией
Четыре ребёнка, отдыхающие в детском лагере в удмуртском Глазове, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, признаки заболевания зафиксировали ещё у... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:00
2024-07-08T18:00
происшествия
россия
глазов
глазовский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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УФА, 8 июл - РИА Новости. Четыре ребёнка, отдыхающие в детском лагере в удмуртском Глазове, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, признаки заболевания зафиксировали ещё у нескольких детей, сообщило СУСК РФ по региону. По факту отравления детей в лагере "Алые зори" возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, информирует ведомство. "В медицинское учреждение госпитализированы с признаками отравления четверо детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, расположенном в Глазовском районе Удмуртии. Признаки заболевания выявлены еще у нескольких детей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Удмуртии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, для выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции специалисты выехали в лагерь. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача Удмуртии о введении ограничительных мероприятий о приостановлении ДОЛ "Алые зори" ООО "Эмки" на 7 дней. Причина групповой заболеваемости детей выясняется", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20240516/rospotrebnadzor-1946358986.html
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россия
глазов
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происшествия, россия, глазов, глазовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Глазов, Глазовский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией

В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с острой кишечной инфекцией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 8 июл - РИА Новости. Четыре ребёнка, отдыхающие в детском лагере в удмуртском Глазове, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, признаки заболевания зафиксировали ещё у нескольких детей, сообщило СУСК РФ по региону.
По факту отравления детей в лагере "Алые зори" возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, информирует ведомство.
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"В медицинское учреждение госпитализированы с признаками отравления четверо детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, расположенном в Глазовском районе Удмуртии. Признаки заболевания выявлены еще у нескольких детей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Удмуртии.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, для выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции специалисты выехали в лагерь. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача Удмуртии о введении ограничительных мероприятий о приостановлении ДОЛ "Алые зори" ООО "Эмки" на 7 дней. Причина групповой заболеваемости детей выясняется", - добавили в управлении.
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ПроисшествияРоссияГлазовГлазовский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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