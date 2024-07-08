https://ria.ru/20240708/udmurtija-1958318817.html

В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией

В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией - РИА Новости, 08.07.2024

В Удмуртии четырех детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией

Четыре ребёнка, отдыхающие в детском лагере в удмуртском Глазове, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, признаки заболевания зафиксировали ещё у... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

2024-07-08T18:00

происшествия

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глазов

глазовский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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УФА, 8 июл - РИА Новости. Четыре ребёнка, отдыхающие в детском лагере в удмуртском Глазове, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, признаки заболевания зафиксировали ещё у нескольких детей, сообщило СУСК РФ по региону. По факту отравления детей в лагере "Алые зори" возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, информирует ведомство. "В медицинское учреждение госпитализированы с признаками отравления четверо детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере, расположенном в Глазовском районе Удмуртии. Признаки заболевания выявлены еще у нескольких детей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Удмуртии. По данным регионального управления Роспотребнадзора, для выяснения источника, установления причин и условий возникновения случаев острой кишечной инфекции специалисты выехали в лагерь. "Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, организован отбор проб пищевых продуктов, воды, смывов с окружающей среды. Вынесено постановление главного государственного санитарного врача Удмуртии о введении ограничительных мероприятий о приостановлении ДОЛ "Алые зори" ООО "Эмки" на 7 дней. Причина групповой заболеваемости детей выясняется", - добавили в управлении.

https://ria.ru/20240516/rospotrebnadzor-1946358986.html

https://ria.ru/20240628/rassledovanie-1956241324.html

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глазов

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происшествия, россия, глазов, глазовский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)