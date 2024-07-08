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США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 08.07.2024 (обновлено: 22:17 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/udary-1958374191.html
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России - РИА Новости, 08.07.2024
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России
США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ, заявил координатор... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:07
2024-07-08T22:17
специальная военная операция на украине
сша
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
джон кирби
джо байден
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", - сообщил он журналистам на брифинге.Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить ударыпо "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
https://ria.ru/20240708/sammit-1958369784.html
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сша, россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, джон кирби, джо байден, джейк салливан, нато
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Джон Кирби, Джо Байден, Джейк Салливан, НАТО
США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

Белый дом: США не будут снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. США не станут менять свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ вглубь территории России на фоне последних ударов ВС РФ, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", - сообщил он журналистам на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
Минобороны РФ ранее сообщило, что заявления о намеренном российском ударе по гражданским объектам на Украине не соответствуют действительности, разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО, Киев уже не впервые идет на подобные провокации. В МО РФ подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
Ранее представитель госдепа заявил РИА Новости, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими району Харькова, но оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в июне сообщал, что разрешение применять американское оружие по территории РФ распространяется на все территории, где российские войска пересекают границу Украины, хотя первоначально разрешение атаковать территории РФ американским оружием связывалось только с районами, граничащими с Харьковской областью.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить ударыпо "легитимным целям" вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, которые принимают соответствующие контрмеры и готовятся к ним.
Флаг Украины во время саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Белый дом анонсировал объявления о помощи Украине на саммите НАТО
Вчера, 21:36
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаДжон КирбиДжо БайденДжейк СалливанНАТО
 
 
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