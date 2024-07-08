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На Западе сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
На Западе сделали заявление после ударов ВКС России по Украине - РИА Новости, 08.07.2024
На Западе сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
Российская авиация может наносить удары по стратегическим объектам Украины, которые подпитывают военно-промышленный комплекс и вооружают ВСУ, заявил отставной... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:58
2024-07-08T18:58
2024-07-08T18:58
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Российская авиация может наносить удары по стратегическим объектам Украины, которые подпитывают военно-промышленный комплекс и вооружают ВСУ, заявил отставной разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel."Кто вам сказал, что нельзя бить по энергетической инфраструктуре? Мы просто разнесли иракскую энергоинфраструктуру в 1991 году. Это же сломит волю противника и желание биться дальше. <…> Если электричество питает промышленность, транспортную систему, если дает свет в командном пункте врага — выруби его", — отметил Риттер.Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты систематически уничтожали железнодорожные пути, вагоны и составы с вооружениями для вермахта в период Второй мировой войны."Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право", — резюмировал он.Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, поразив все назначенные цели. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, военной техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям
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в мире, украина, дмитрий песков, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
В мире, Украина, Дмитрий Песков, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
На Западе сделали заявление после ударов ВКС России по Украине
Экс-разведчик Риттер назвал стратегические объекты Киева легитимной целью ВКС РФ