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ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 08.07.2024 (обновлено: 23:14 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/udar-1958380519.html
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2024
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов
Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:00
2024-07-08T23:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по скоплению боевиков ВСУ и бронетехники, находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщают о трех взрывах", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов

Рогов сообщил об ударе по скоплению бронетехники и военных ВСУ под Запорожьем

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа российских военных в зоне СВО
Боевая работа российских военных в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа российских военных в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Нанесен удар по скоплению боевиков ВСУ и бронетехники, находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщают о трех взрывах", - сказал Рогов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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