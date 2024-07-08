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ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2024
ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов
Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:00
2024-07-08T23:00
2024-07-08T23:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по скоплению боевиков ВСУ и бронетехники, находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщают о трех взрывах", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов
Рогов сообщил об ударе по скоплению бронетехники и военных ВСУ под Запорожьем