https://ria.ru/20240708/udar-1958380519.html

ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов

ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов - РИА Новости, 08.07.2024

ВС России нанесли удар по бронетехнике ВСУ под Запорожьем, заявил Рогов

Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:00

2024-07-08T23:00

2024-07-08T23:14

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению живой силы и техники в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье - Вольнянске, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Нанесен удар по скоплению боевиков ВСУ и бронетехники, находящихся в Вольнянске. Местные жители сообщают о трех взрывах", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

запорожье

запорожская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины