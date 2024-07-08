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Тамбовские силовики расследовали утопление ребенка матерью и ее мужем - РИА Новости, 08.07.2024
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20:07 08.07.2024 (обновлено: 20:50 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/ubijstvo-1958352755.html
Тамбовские силовики расследовали утопление ребенка матерью и ее мужем
Тамбовские силовики расследовали утопление ребенка матерью и ее мужем - РИА Новости, 08.07.2024
Тамбовские силовики расследовали утопление ребенка матерью и ее мужем
Тамбовские правоохранители расследовали убийство новорожденного ребёнка, которого утопила мать и её супруг из-за того, что мужчина не являлся отцом младенца,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:07
2024-07-08T20:50
происшествия
россия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Тамбовские правоохранители расследовали убийство новорожденного ребёнка, которого утопила мать и её супруг из-за того, что мужчина не являлся отцом младенца, сообщили в СУСК России по региону. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины и его 32-летней бывшей супруги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области. Следователи выяснили, что в 2017 году женщина родила здорового мальчика. Её супруг не являлся биологическим отцом ребёнка, поэтому они утопили младенца и закопали тело на своём участке в селе Бокино. В августе прошлого года были обнаружены кости ребёнка. "В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУСК России по Тамбовской области.
https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910734847.html
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происшествия, россия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Тамбовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Тамбовские силовики расследовали утопление ребенка матерью и ее мужем

Тамбовские силовики расследовали намеренное утопление ребенка матерью и ее мужем

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Тамбовские правоохранители расследовали убийство новорожденного ребёнка, которого утопила мать и её супруг из-за того, что мужчина не являлся отцом младенца, сообщили в СУСК России по региону.
«
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины и его 32-летней бывшей супруги, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Тамбовской области.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
В Мурманской области мать убила годовалого ребенка
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Следователи выяснили, что в 2017 году женщина родила здорового мальчика. Её супруг не являлся биологическим отцом ребёнка, поэтому они утопили младенца и закопали тело на своём участке в селе Бокино. В августе прошлого года были обнаружены кости ребёнка.
«
"В рамках расследования собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУСК России по Тамбовской области.
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ПроисшествияРоссияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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