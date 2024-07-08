https://ria.ru/20240708/turtsiya-1958178261.html

Генконсульство России в Анталье приостановило прием граждан

Генконсульство России в Анталье приостановило прием граждан - РИА Новости, 08.07.2024

Генконсульство России в Анталье приостановило прием граждан

Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье приостановило с понедельника прием граждан на неопределенный срок в связи с техническими работами, сообщила... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:28

2024-07-08T11:28

2024-07-08T11:28

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СТАМБУЛ, 8 июл - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в турецкой Анталье приостановило с понедельника прием граждан на неопределенный срок в связи с техническими работами, сообщила дипмиссия. "Генеральное консульство России в Анталье сообщает, что в связи с проведением технических работ прием граждан, в том числе по вопросу выдачи паспортов, с понедельника 8 июля временно приостановлен", - сообщила дипмиссия. В ГК отметили, что сообщат дополнительно о возобновлении приема посетителей. "При этом сотрудники генконсульства по-прежнему готовы оказать нашим гражданам необходимую консульскую помощь в экстренных случаях. Просьба обращаться по телефону +90-541-417-87-78", - сообщили в дипмиссии. Помимо ГК в Анталье, российские граждане могут обращаться в посольство в Анкаре, а также в генконсульства в Стамбуле и Трабзоне.

https://ria.ru/20240705/aferist-1957689078.html

https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948884722.html

анталья (провинция)

россия

анкара (провинция)

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коммерческая недвижимость, анталья (провинция), россия, в мире, анкара (провинция)