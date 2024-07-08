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Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы - РИА Новости, 08.07.2024
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10:07 08.07.2024 (обновлено: 10:55 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/tsalikov-1958149992.html
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы - РИА Новости, 08.07.2024
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы
Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:07
2024-07-08T10:55
политика
россия
единая россия
руслан цаликов
сергей перминов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Действительно Руслан Цаликов включен в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", - сказал Перминов.На вопрос, может ли сменить Цаликов нынешнего сенатора от парламента Тувы Дину Оюн в случае избрания, Перминов отметил, что это будет решаться в "установленные законом сроки - осенью 2024 года".
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политика, россия, единая россия, руслан цаликов, сергей перминов
Политика, Россия, Единая Россия, Руслан Цаликов, Сергей Перминов
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы

Руслан Цаликов включен в списки "Единой России" на выборах в хурал Тувы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРуслан Цаликов
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Руслан Цаликов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Действительно Руслан Цаликов включен в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", - сказал Перминов.
На вопрос, может ли сменить Цаликов нынешнего сенатора от парламента Тувы Дину Оюн в случае избрания, Перминов отметил, что это будет решаться в "установленные законом сроки - осенью 2024 года".
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