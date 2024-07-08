https://ria.ru/20240708/tsalikov-1958149992.html

Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы

Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы - РИА Новости, 08.07.2024

Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы

Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:07

2024-07-08T10:07

2024-07-08T10:55

политика

россия

единая россия

руслан цаликов

сергей перминов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Действительно Руслан Цаликов включен в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", - сказал Перминов.На вопрос, может ли сменить Цаликов нынешнего сенатора от парламента Тувы Дину Оюн в случае избрания, Перминов отметил, что это будет решаться в "установленные законом сроки - осенью 2024 года".

https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, единая россия, руслан цаликов, сергей перминов