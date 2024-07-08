https://ria.ru/20240708/tsalikov-1958149992.html
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы - РИА Новости, 08.07.2024
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы
Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:07
2024-07-08T10:07
2024-07-08T10:55
политика
россия
единая россия
руслан цаликов
сергей перминов
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов."Действительно Руслан Цаликов включен в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", - сказал Перминов.На вопрос, может ли сменить Цаликов нынешнего сенатора от парламента Тувы Дину Оюн в случае избрания, Перминов отметил, что это будет решаться в "установленные законом сроки - осенью 2024 года".
https://ria.ru/20240708/kalmykija-1958127778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, единая россия, руслан цаликов, сергей перминов
Политика, Россия, Единая Россия, Руслан Цаликов, Сергей Перминов
Экс-замминистра обороны Цаликов стал кандидатом на выборах в хурал Тувы
Руслан Цаликов включен в списки "Единой России" на выборах в хурал Тувы
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Бывший первый замглавы Минобороны РФ Руслан Цаликов включен в списки кандидатов от "Единой России" в Верховный Хурал (парламент) республики Тыва, сообщил РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Действительно Руслан Цаликов включен в список кандидатов, выдвинутых нашей партией", - сказал Перминов.
На вопрос, может ли сменить Цаликов нынешнего сенатора от парламента Тувы Дину Оюн в случае избрания, Перминов отметил, что это будет решаться в "установленные законом сроки - осенью 2024 года".