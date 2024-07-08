https://ria.ru/20240708/trevoga-1958367647.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 12 регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:13
2024-07-08T21:13
2024-07-08T21:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 12 регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в украинской столице была объявлена в 21.08. Также тревога объявлена в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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киев, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в 13 регионах Украины, в том числе в Киеве и области
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, а также в 12 регионах страны, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в украинской столице была объявлена в 21.08. Также тревога объявлена в Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.