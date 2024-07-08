https://ria.ru/20240708/trevoga-1958117037.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:40
2024-07-08T02:40
2024-07-08T02:52
украина
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вооруженные силы рф
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в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога начала распространяться с 1.37 в Полтавской области до 2.36 в Тернопольской области Украины. В Киеве и Киевской области сигнал тревоги начал звучать около 2.00 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20240708/obstrel-1958112281.html
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украина, полтавская область, вооруженные силы рф, тернопольская область, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Вооруженные силы РФ, Тернопольская область, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги