https://ria.ru/20240708/trevoga-1958117037.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:40

2024-07-08T02:40

2024-07-08T02:52

украина

специальная военная операция на украине

полтавская область

вооруженные силы рф

тернопольская область

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога начала распространяться с 1.37 в Полтавской области до 2.36 в Тернопольской области Украины. В Киеве и Киевской области сигнал тревоги начал звучать около 2.00 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20240708/obstrel-1958112281.html

украина

полтавская область

тернопольская область

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украина, полтавская область, вооруженные силы рф, тернопольская область, в мире