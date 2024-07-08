Рейтинг@Mail.ru
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 08.07.2024 (обновлено: 02:29 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/trevoga-1958116216.html
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в 12 областях Украины, в том числе и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:20
2024-07-08T02:29
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_6758ff43349d94eaba2c8bd1dca20cae.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в 12 областях Украины, в том числе и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, с 1.37 до 1.38 тревога распространилась в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях, с 2.01 до 2.05 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также с 14.27 воскресенья сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240707/podpole-1957984230.html
https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831770804_9:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_7458c392a96f4f74b5a331d99f49883f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и в 12 областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома в Киеве
Многоквартирные дома в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в 12 областях Украины, в том числе и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, с 1.37 до 1.38 тревога распространилась в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях, с 2.01 до 2.05 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также с 14.27 воскресенья сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области.
ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Российские военные нанесли удары в районе Лозовой, сообщило подполье
Вчера, 09:48
Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Пожар на Трипольской ТЭС под Киевом - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
"До 18 часов". На Украине раскрыли, к чему привели удары России
3 июля, 04:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала