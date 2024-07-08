https://ria.ru/20240708/trevoga-1958116216.html

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.07.2024

В Киеве и 12 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в 12 областях Украины, в том числе и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T02:20

2024-07-08T02:20

2024-07-08T02:29

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в 12 областях Украины, в том числе и Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, с 1.37 до 1.38 тревога распространилась в Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях, с 2.01 до 2.05 тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Николаевской и Одесской областях Украины. Также с 14.27 воскресенья сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей РФ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240707/podpole-1957984230.html

https://ria.ru/20240703/udary-1957003064.html

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в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины