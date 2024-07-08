https://ria.ru/20240708/torgovlya-1958120844.html

Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза

Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 08.07.2024

Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза

Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:09

2024-07-08T05:09

2024-07-08T05:37

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов. В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов. Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).

https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html

https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html

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экономика, россия, сша