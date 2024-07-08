Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 08.07.2024 (обновлено: 05:37 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/torgovlya-1958120844.html
Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза
Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 08.07.2024
Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза
Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:09
2024-07-08T05:37
экономика
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896777133_0:64:3407:1980_1920x0_80_0_0_405ff47e1a922266db3c646070da3367.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов. В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов. Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов. Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).
https://ria.ru/20240706/uran-1957823510.html
https://ria.ru/20240325/drevesina-1935566322.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/11/1896777133_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_b7a848cae919552d46602c34386cfb7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша
Экономика, Россия, США
Товарооборот России и США за май вырос в 1,5 раза

Товарооборот РФ и США за май вырос в 1,5 раза, до $487 миллионов

© AP Photo / Orlin WagnerПорт Канзас-Сити, США
Порт Канзас-Сити, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AP Photo / Orlin Wagner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Торговля России и США в мае подскочила в 1,5 раза к апрелю - до 487 миллионов долларов, что стало максимальным объемом с мая прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, российский экспорт в конце весны увеличился на 47% - до 439 миллионов долларов. Главным товаром в импорте США из России был уран, покупки которого вновь возобновились после паузы в апреле, - его было приобретено на 209,5 миллиона долларов.
Добыча природного урана - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
США нарастили закупки урана из России до годового максимума
6 июля, 08:09
В то же время покупки удобрений сократились на 60% - до 99,5 миллиона долларов, а платины - на 6%, до 88,9 миллиона долларов. При этом Штаты нарастили ввоз фанеры - более чем в пять раз, до 11,6 миллиона долларов, а также впервые с января приобрели ферросплавы на 10,7 миллиона долларов.
Одновременно вырос и американский экспорт в Россию - на 41%, до 48 миллионов долларов. Россия главным образом покупала американские вакцины - их ввоз вырос в 2,5 раза, до 15,6 миллиона долларов.
Далее идут пищевые продукты (+2,6%, 6,9 миллиона долларов) и медицинские приборы (+31%, 4 миллиона долларов). В топ-5 также входят лекарства и целлюлоза (по 1,9 миллиона).
Погрузчик перевозит древесину - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
ЕС из-за санкций против России переключился на американскую древесину
25 марта, 05:18
 
ЭкономикаРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала