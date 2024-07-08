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Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР - РИА Новости, 08.07.2024
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04:25 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/tof-1958120102.html
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР - РИА Новости, 08.07.2024
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР
Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T04:25
2024-07-08T04:25
владивосток
атр
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. "Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для выполнения поставленных задач в АТР… В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море", - говорится в сообщении. При выходе из Владивостока экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налёта беспилотников условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.
https://ria.ru/20240702/yakor-1956773480.html
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владивосток, атр, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Владивосток, АТР, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР

Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для учений в АТР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет ТОФ "Резкий"
Корвет ТОФ Резкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет ТОФ "Резкий". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ.
"Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для выполнения поставленных задач в АТР… В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море", - говорится в сообщении.
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При выходе из Владивостока экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налёта беспилотников условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.
 
ВладивостокАТРТихоокеанский флот ВМФ РоссииБезопасность
 
 
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