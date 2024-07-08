https://ria.ru/20240708/tof-1958120102.html
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР - РИА Новости, 08.07.2024
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР
Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T04:25
2024-07-08T04:25
2024-07-08T04:25
владивосток
атр
тихоокеанский флот вмф россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896280938_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_e3d994e9ea472a955266242a453090a8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. "Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для выполнения поставленных задач в АТР… В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море", - говорится в сообщении. При выходе из Владивостока экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налёта беспилотников условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.
https://ria.ru/20240702/yakor-1956773480.html
владивосток
атр
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896280938_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_0adf313205032b6029fcc398e2a97677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, атр, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Владивосток, АТР, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР
Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для учений в АТР