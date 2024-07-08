https://ria.ru/20240708/tof-1958120102.html

Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР

Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР - РИА Новости, 08.07.2024

Два корвета ТОФ вышли из Владивостока для проведения учений в АТР

Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T04:25

2024-07-08T04:25

2024-07-08T04:25

владивосток

атр

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл – РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота "Резкий" и "Громкий" вышли в море из Владивостока для проведения учений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТОФ. "Корветы ТОФ "Резкий" и "Громкий" вышли из Владивостока для выполнения поставленных задач в АТР… В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Резкий" и "Громкий" проведут в АТР ряд учений, в том числе по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника, а также отработают совместные алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море", - говорится в сообщении. При выходе из Владивостока экипажи кораблей отработали экстренную подготовку к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению налёта беспилотников условного противника. Накануне в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолёт Ка-27ПС морской авиации ТОФ.

https://ria.ru/20240702/yakor-1956773480.html

владивосток

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владивосток, атр, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность