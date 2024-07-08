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Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России - РИА Новости, 08.07.2024
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России
Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующие российскую армию публикации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:04
2024-07-08T13:04
2024-07-08T13:05
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующие российскую армию публикации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Telegram Messenger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ удалить информацию о призывах дискредитировать Вооруженные силы России.
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Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Telegram, Вооруженные силы РФ
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России
Суд оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить фейки о ВС Росси