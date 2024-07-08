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Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России - РИА Новости, 08.07.2024
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13:04 08.07.2024 (обновлено: 13:05 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/telegram-1958208889.html
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России - РИА Новости, 08.07.2024
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России
Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующие российскую армию публикации, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:04
2024-07-08T13:05
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующие российскую армию публикации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд признал Telegram Messenger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Протокол был составлен за отказ удалить информацию о призывах дискредитировать Вооруженные силы России.
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происшествия, технологии, россия, москва, telegram, вооруженные силы рф
Происшествия, Технологии, Россия, Москва, Telegram, Вооруженные силы РФ
Telegram оштрафовали за отказ удалить фейки о ВС России

Суд оштрафовал Telegram на три миллиона рублей за отказ удалить фейки о ВС Росси

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на три миллиона рублей мессенджер Telegram за отказ удалить дискредитирующие российскую армию публикации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд признал Telegram Messenger inc. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Протокол был составлен за отказ удалить информацию о призывах дискредитировать Вооруженные силы России.
Логотип платформы Twitch - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Twitch оштрафовали на миллион рублей за отказ удалить запрещенный контент
2 июля, 16:40
 
ПроисшествияТехнологииРоссияМоскваTelegramВооруженные силы РФ
 
 
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