https://ria.ru/20240708/tatarstan-1958128880.html

В Татарстане для семей участников СВО провели телемост

В Татарстане для семей участников СВО провели телемост - РИА Новости, 08.07.2024

В Татарстане для семей участников СВО провели телемост

Телемост, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T08:22

2024-07-08T08:22

2024-07-08T08:22

специальная военная операция на украине

россия

русская православная церковь

общество

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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Телемост, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения "Южной" группировки войск и их семьей в Татарстане, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Как следует из сообщения Минобороны, военнослужащие ВС РФ на время телемоста были выведены по ротации с линии боевого соприкосновения, чтобы каждый из них мог пообщаться с родными и поздравить их с праздником. Бойцы также рассказали родным о службе и военном быте на передовой, поблагодарили за крепкий тыл и поддержку, пообещав вернуться домой с победой. По завершении телемоста военные приняли участие в богослужении в полковом храме. "На сегодняшний день мы находимся на территории проведения СВО, каждый солдат так или иначе верит и искренне уповает на то, что дома его ждут, дома любят, дома хранят ему верность, а он с честью, долгом и любовью к своим близким будет защищать их мирный сон, будет защищать нашу землю, и с этими добрыми чувствами любви, верности, чести Отечеству придем к победе", - рассказал иерей Максим.

https://ria.ru/20240616/telemost-1953191875.html

https://ria.ru/20240705/semya-1882525592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, русская православная церковь, общество