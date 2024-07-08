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В Татарстане для семей участников СВО провели телемост - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:22 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/tatarstan-1958128880.html
В Татарстане для семей участников СВО провели телемост
В Татарстане для семей участников СВО провели телемост - РИА Новости, 08.07.2024
В Татарстане для семей участников СВО провели телемост
Телемост, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T08:22
2024-07-08T08:22
специальная военная операция на украине
россия
русская православная церковь
общество
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Телемост, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения "Южной" группировки войск и их семьей в Татарстане, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Как следует из сообщения Минобороны, военнослужащие ВС РФ на время телемоста были выведены по ротации с линии боевого соприкосновения, чтобы каждый из них мог пообщаться с родными и поздравить их с праздником. Бойцы также рассказали родным о службе и военном быте на передовой, поблагодарили за крепкий тыл и поддержку, пообещав вернуться домой с победой. По завершении телемоста военные приняли участие в богослужении в полковом храме. "На сегодняшний день мы находимся на территории проведения СВО, каждый солдат так или иначе верит и искренне уповает на то, что дома его ждут, дома любят, дома хранят ему верность, а он с честью, долгом и любовью к своим близким будет защищать их мирный сон, будет защищать нашу землю, и с этими добрыми чувствами любви, верности, чести Отечеству придем к победе", - рассказал иерей Максим.
https://ria.ru/20240616/telemost-1953191875.html
https://ria.ru/20240705/semya-1882525592.html
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россия, русская православная церковь, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Русская православная церковь, Общество
В Татарстане для семей участников СВО провели телемост

Участники СВО по видеосвязи пообщались с семьями в День семьи, любви и верности

© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкКазань
Казань - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство "РИА Новости"
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Телемост, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, провели для находящихся в зоне спецоперации военнослужащих гвардейского мотострелкового соединения "Южной" группировки войск и их семьей в Татарстане, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В 2022 году указом президента РФ он получил статус официального. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Бойцы группировки войск "Центр" пообщались с родными по телемосту
16 июня, 05:05
Как следует из сообщения Минобороны, военнослужащие ВС РФ на время телемоста были выведены по ротации с линии боевого соприкосновения, чтобы каждый из них мог пообщаться с родными и поздравить их с праздником. Бойцы также рассказали родным о службе и военном быте на передовой, поблагодарили за крепкий тыл и поддержку, пообещав вернуться домой с победой.
По завершении телемоста военные приняли участие в богослужении в полковом храме.
"На сегодняшний день мы находимся на территории проведения СВО, каждый солдат так или иначе верит и искренне уповает на то, что дома его ждут, дома любят, дома хранят ему верность, а он с честью, долгом и любовью к своим близким будет защищать их мирный сон, будет защищать нашу землю, и с этими добрыми чувствами любви, верности, чести Отечеству придем к победе", - рассказал иерей Максим.
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