https://ria.ru/20240708/tank-1958121000.html

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024

На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:12

2024-07-08T05:12

2024-07-08T05:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

т-72б3

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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танк Т-72Б3 вышел на точку и отработал навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. С расстояния более трех километров танкисты уничтожили наблюдательный пункт противника, выявленный подразделениями БПЛА при ведении воздушной разведки", - сообщили в оборонном ведомстве. После ликвидации объекта противника танк быстро откатился с огневой позиции, замаскировался и перезарядился, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу. Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, в этом экипажу помогли подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.

https://ria.ru/20240617/tanki-1953308688.html

https://ria.ru/20240425/tank-1942178689.html

херсонская область

россия

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херсонская область , россия, т-72б3