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На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 08.07.2024 (обновлено: 05:44 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/tank-1958121000.html
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:12
2024-07-08T05:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
т-72б3
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Танк Т-72Б3 вышел на точку и отработал навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. С расстояния более трех километров танкисты уничтожили наблюдательный пункт противника, выявленный подразделениями БПЛА при ведении воздушной разведки", - сообщили в оборонном ведомстве. После ликвидации объекта противника танк быстро откатился с огневой позиции, замаскировался и перезарядился, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу. Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, в этом экипажу помогли подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
https://ria.ru/20240617/tanki-1953308688.html
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херсонская область , россия, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Т-72Б3
На правом берегу Днепра уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Экипаж Т-72Б3 уничтожил на правом берегу Днепра наблюдательный пункт ВСУ

© Минобороны РФТанк Т-72Б3 в зоне СВО
Танк Т-72Б3 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Минобороны РФ
Танк Т-72Б3 в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Экипаж танка Т-72Б3 группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт украинской армии на правом берегу Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Танк Т-72Б3 вышел на точку и отработал навесом, как гаубица, по позициям противника за Днепром. С расстояния более трех километров танкисты уничтожили наблюдательный пункт противника, выявленный подразделениями БПЛА при ведении воздушной разведки", - сообщили в оборонном ведомстве.
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После ликвидации объекта противника танк быстро откатился с огневой позиции, замаскировался и перезарядился, чтобы быть в готовности снова выйти на точку и выполнить боевую задачу.
Корректировка стрельбы велась в режиме реального времени, в этом экипажу помогли подразделения, оснащенные беспилотными летательными аппаратами.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияТ-72Б3
 
 
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