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В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели" - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 08.07.2024 (обновлено: 05:37 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/taktika-1958121291.html
В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели"
В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели" - РИА Новости, 08.07.2024
В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели"
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T05:15
2024-07-08T05:37
специальная военная операция на украине
россия
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Огонь батареи группировки войск "Запад" ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии. "Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё - опорные пункты, живую силу и военную технику противника", - отметили в МО.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели"

Минобороны: расчеты РСЗО "Град" в зоне СВО успешно используют тактику "карусели"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Огонь батареи группировки войск "Запад" ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции", - сообщили в оборонном ведомстве.
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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05:04
Уточняется, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии. "Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё - опорные пункты, живую силу и военную технику противника", - отметили в МО.
 
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