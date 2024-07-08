https://ria.ru/20240708/taktika-1958121291.html

В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели"

В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели" - РИА Новости, 08.07.2024

В Минобороны рассказали о применении артиллерией тактики "карусели"

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T05:15

2024-07-08T05:15

2024-07-08T05:37

специальная военная операция на украине

россия

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении боевых задач в зоне спецоперации успешно используют тактику "карусели", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Огонь батареи группировки войск "Запад" ведут по целям с использованием тактики "карусели", когда одна батарея выезжает на позиции, другая уже ведет перезарядку, а третья перемещается к новой огневой позиции", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что частая смена позиций позволяет наносить максимальный урон противнику и находиться вне зоны прицельного огня его артиллерии. "Эффективность реактивной системы залпового огня доказана уже не раз. Одна такая установка позволяет накрыть площадь, равную нескольким футбольным полям, и уничтожить всё - опорные пункты, живую силу и военную технику противника", - отметили в МО.

https://ria.ru/20240708/razdolovka-1958120294.html

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