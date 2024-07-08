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Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП - РИА Новости, 08.07.2024
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18:53 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/svinja-1958331944.html
Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП
Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП - РИА Новости, 08.07.2024
Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП
Два жителя Воронежской области купили свинью и, решив сэкономить на ее транспортировке, повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T18:53
2024-07-08T18:53
авто
воронежская область
происшествия
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Два жителя Воронежской области купили свинью и, решив сэкономить на ее транспортировке, повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб, когда свинья укусила водителя, рассказал РИА Новости местный житель, ставший очевидцем ДТП. В понедельник в сети распространилось видео, где синяя "копейка" (ВАЗ-2101) врезалась в столб, а с переднего пассажирского места вытаскивают свинью и тащат в фуру. Животное визжит и сопротивляется. &quot;Они купили свинью, не хотели тратить деньги на перевозку и везли ее домой. Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба&quot;, - рассказал собеседник агентства.По его словам, свинья укусила водителя в плечо, мужчину отправляли в больницу, но сейчас он уже здоров. Очевидец добавил, что инцидент произошел 4 июня в селе Троицком в Воронежской области.
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авто, воронежская область, происшествия
Авто, Воронежская область, Происшествия
Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП

Ехавшая в салоне ВАЗ-2101 свинья укусила водителя в плечо и спровоцировала ДТП

© Кадр видео из соцсетейКадры видео, на которых видно как свинью тащат в фуру после неудачной попытки транспортировать ее в салоне автомобиля ВАЗ-2101 в хуторе Троицкий, на Кубани
Кадры видео, на которых видно как свинью тащат в фуру после неудачной попытки транспортировать ее в салоне автомобиля ВАЗ-2101 в хуторе Троицкий, на Кубани - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Кадр видео из соцсетей
Кадры видео, на которых видно как свинью тащат в фуру после неудачной попытки транспортировать ее в салоне автомобиля ВАЗ-2101 в хуторе Троицкий, на Кубани
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Два жителя Воронежской области купили свинью и, решив сэкономить на ее транспортировке, повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб, когда свинья укусила водителя, рассказал РИА Новости местный житель, ставший очевидцем ДТП.
В понедельник в сети распространилось видео, где синяя "копейка" (ВАЗ-2101) врезалась в столб, а с переднего пассажирского места вытаскивают свинью и тащат в фуру. Животное визжит и сопротивляется.
«

"Они купили свинью, не хотели тратить деньги на перевозку и везли ее домой. Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, свинья укусила водителя в плечо, мужчину отправляли в больницу, но сейчас он уже здоров. Очевидец добавил, что инцидент произошел 4 июня в селе Троицком в Воронежской области.
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