https://ria.ru/20240708/svinja-1958331944.html

Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП

Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП - РИА Новости, 08.07.2024

Ехавшая в салоне автомобиля свинья укусила водителя и спровоцировала ДТП

Два жителя Воронежской области купили свинью и, решив сэкономить на ее транспортировке, повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T18:53

2024-07-08T18:53

2024-07-08T18:53

авто

воронежская область

происшествия

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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Два жителя Воронежской области купили свинью и, решив сэкономить на ее транспортировке, повезли животное в салоне автомобиля ВАЗ-2101, но врезались в столб, когда свинья укусила водителя, рассказал РИА Новости местный житель, ставший очевидцем ДТП. В понедельник в сети распространилось видео, где синяя "копейка" (ВАЗ-2101) врезалась в столб, а с переднего пассажирского места вытаскивают свинью и тащат в фуру. Животное визжит и сопротивляется. "Они купили свинью, не хотели тратить деньги на перевозку и везли ее домой. Один парень выпрыгнул на ходу, второй остался в машине. Завалили столб и потратили 150 тысяч на ремонт столба", - рассказал собеседник агентства.По его словам, свинья укусила водителя в плечо, мужчину отправляли в больницу, но сейчас он уже здоров. Очевидец добавил, что инцидент произошел 4 июня в селе Троицком в Воронежской области.

https://ria.ru/20240303/sobaka-1930792593.html

воронежская область

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авто, воронежская область, происшествия