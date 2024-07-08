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В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах - РИА Новости, 09.07.2024
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23:58 08.07.2024 (обновлено: 00:01 09.07.2024)
https://ria.ru/20240708/svadba-1958386884.html
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах - РИА Новости, 09.07.2024
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-08T23:58
2024-07-09T00:01
общество
ярославская область
переславль-залесский
россия
михаил евраев
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах. Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы, которые тоже поднимались на высоту птичьего полета, официально объявили их мужьями и женами", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Евраева, для молодоженов подготовили фотозоны и площадку для первого танца. После приземления супругов смогли поздравить близкие и друзья. Губернатор Ярославской области поздравил новобрачных, пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго, а также отметил, что в Ярославской области еще много креативных идей для тех, кто хочет организовать оригинальную свадьбу.
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ярославская область
переславль-залесский
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общество, ярославская область, переславль-залесский, россия, михаил евраев
Общество, Ярославская область, Переславль-Залесский, Россия, Михаил Евраев
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах

Впервые в России 8 пар в Ярославской области поженились на тепловых аэростатах

© Fotolia / ganko Обручальные кольца
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Fotolia / ganko
Обручальные кольца. Архивное фото
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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах. Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы, которые тоже поднимались на высоту птичьего полета, официально объявили их мужьями и женами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Евраева, для молодоженов подготовили фотозоны и площадку для первого танца. После приземления супругов смогли поздравить близкие и друзья.
Губернатор Ярославской области поздравил новобрачных, пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго, а также отметил, что в Ярославской области еще много креативных идей для тех, кто хочет организовать оригинальную свадьбу.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ОбществоЯрославская областьПереславль-ЗалесскийРоссияМихаил Евраев
 
 
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