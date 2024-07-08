https://ria.ru/20240708/svadba-1958386884.html

В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах

В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах - РИА Новости, 09.07.2024

В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах

Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.07.2024

2024-07-08T23:58

2024-07-08T23:58

2024-07-09T00:01

общество

ярославская область

переславль-залесский

россия

михаил евраев

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ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах. Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы, которые тоже поднимались на высоту птичьего полета, официально объявили их мужьями и женами", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Евраева, для молодоженов подготовили фотозоны и площадку для первого танца. После приземления супругов смогли поздравить близкие и друзья. Губернатор Ярославской области поздравил новобрачных, пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго, а также отметил, что в Ярославской области еще много креативных идей для тех, кто хочет организовать оригинальную свадьбу.

https://ria.ru/20240708/brak-1958346992.html

ярославская область

переславль-залесский

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, переславль-залесский, россия, михаил евраев