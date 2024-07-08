https://ria.ru/20240708/svadba-1958386884.html
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах - РИА Новости, 09.07.2024
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 09.07.2024
2024-07-08T23:58
2024-07-08T23:58
2024-07-09T00:01
общество
ярославская область
переславль-залесский
россия
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_6c78b9a2f6458278e849ccf88f537878.jpg
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. "Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах. Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы, которые тоже поднимались на высоту птичьего полета, официально объявили их мужьями и женами", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Евраева, для молодоженов подготовили фотозоны и площадку для первого танца. После приземления супругов смогли поздравить близкие и друзья. Губернатор Ярославской области поздравил новобрачных, пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго, а также отметил, что в Ярославской области еще много креативных идей для тех, кто хочет организовать оригинальную свадьбу.
https://ria.ru/20240708/brak-1958346992.html
ярославская область
переславль-залесский
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95228/76/952287653_0:250:2000:1750_1920x0_80_0_0_63484145ee05b06c2897059b8b0bb2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, переславль-залесский, россия, михаил евраев
Общество, Ярославская область, Переславль-Залесский, Россия, Михаил Евраев
В Ярославской области восемь пар поженились на тепловых аэростатах
Впервые в России 8 пар в Ярославской области поженились на тепловых аэростатах
ТУЛА, 8 июл – РИА Новости. Восемь пар поженились на тепловых аэростатах в Переславле-Залесском Ярославской области, такая свадьба прошла впервые в России, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
«
"Впервые в России сразу восемь пар поженились на тепловых аэростатах. Зрелищная, красивая церемония прошла под Переславлем-Залесским. Молодожены обменялись кольцами в небе, и регистраторы, которые тоже поднимались на высоту птичьего полета, официально объявили их мужьями и женами", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Евраева, для молодоженов подготовили фотозоны и площадку для первого танца. После приземления супругов смогли поздравить близкие и друзья.
Губернатор Ярославской области поздравил новобрачных, пожелал им счастья, благополучия и всего самого доброго, а также отметил, что в Ярославской области еще много креативных идей для тех, кто хочет организовать оригинальную свадьбу.