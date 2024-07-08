https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html

Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом

Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом - РИА Новости, 08.07.2024

Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом

В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T04:53

2024-07-08T04:53

2024-07-08T04:53

культура

суздаль

валерий гергиев

иван билибин (художник)

екатерина проничева

мариинский театр

владимиро-суздальский музей-заповедник

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу “Свет Суздаля”."В Суздальском кремле 8 июля пройдет самое зрелищное событие в рамках празднования 1000-летия города: на фоне грандиозного проекционного шоу выступят лучшие солисты Мариинского театра с ариями из опер русских композиторов, дирижировать оркестром будет сам маэстро Валерий Гергиев, а декорациями станут великолепные ландшафты Суздаля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе мероприятия.Суздальский кремль впервые превратится в огромный концертный зал под открытым небом с обзором 360 градусов. Зрители будут видеть бескрайние луга, панораму старинного города и древние стены Архиерейских палат XV века и Рождественского собора XIII века."Год тысячелетия Суздаля начался со сказочных чудес, когда стены кремля стали огромным экраном, где ожили образы мифических героев и реальной истории, — говорит директор Владимиро-Суздальского Музея-заповедника Екатерина Проничева. — И сейчас ярким визуальным содержанием мы наполним событие, которое само по себе уникально - концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Суздальском кремле. Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру - ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает".Яркой визуальной составляющей вечера станет проекционное шоу "Свет Суздаля", созданное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Арт-директор Константин Воробьев, выпускающий режиссер видеоконтента Павел Щелканов, художники Даниил, Денис и Николай Молодкины уже работали в Суздале. Невероятное красочное mapping-шоу об истории этой земли в парадном дворе кремля стало ярким стартом празднования 1000-летия города в январе этого года. Новое шоу станет еще более впечатляющим, ведь оно будет идти не в узком замкнутом пространстве двора, а с противоположной стороны на все здание Архиерейских палат. Вдохновением для его создателей послужили графика Ивана Билибина, мстёрская лаковая миниатюра и иконопись, традиционное шитье и резьба по камню и другие ремесла", — пояснили в пресс-службе.Для гала-концерта будет подобрана программа, соответствующая облику исторического памятника. В ее основу лягут известные партии из опер, написанных русскими композиторами разных музыкальных эпох.Вход на концерт бесплатный.

https://ria.ru/20240626/vystavka-1955542703.html

суздаль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

суздаль, валерий гергиев, иван билибин (художник), екатерина проничева, мариинский театр, владимиро-суздальский музей-заповедник, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры, музыка, что посмотреть