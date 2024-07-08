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Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом - РИА Новости, 08.07.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:53 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/suzdal-1957596282.html
Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом
Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом - РИА Новости, 08.07.2024
Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом
В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T04:53
2024-07-08T04:53
культура
суздаль
валерий гергиев
иван билибин (художник)
екатерина проничева
мариинский театр
владимиро-суздальский музей-заповедник
президентский фонд культурных инициатив
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу “Свет Суздаля”."В Суздальском кремле 8 июля пройдет самое зрелищное событие в рамках празднования 1000-летия города: на фоне грандиозного проекционного шоу выступят лучшие солисты Мариинского театра с ариями из опер русских композиторов, дирижировать оркестром будет сам маэстро Валерий Гергиев, а декорациями станут великолепные ландшафты Суздаля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе мероприятия.Суздальский кремль впервые превратится в огромный концертный зал под открытым небом с обзором 360 градусов. Зрители будут видеть бескрайние луга, панораму старинного города и древние стены Архиерейских палат XV века и Рождественского собора XIII века."Год тысячелетия Суздаля начался со сказочных чудес, когда стены кремля стали огромным экраном, где ожили образы мифических героев и реальной истории, — говорит директор Владимиро-Суздальского Музея-заповедника Екатерина Проничева. — И сейчас ярким визуальным содержанием мы наполним событие, которое само по себе уникально - концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Суздальском кремле. Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру - ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает".Яркой визуальной составляющей вечера станет проекционное шоу "Свет Суздаля", созданное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив."Арт-директор Константин Воробьев, выпускающий режиссер видеоконтента Павел Щелканов, художники Даниил, Денис и Николай Молодкины уже работали в Суздале. Невероятное красочное mapping-шоу об истории этой земли в парадном дворе кремля стало ярким стартом празднования 1000-летия города в январе этого года. Новое шоу станет еще более впечатляющим, ведь оно будет идти не в узком замкнутом пространстве двора, а с противоположной стороны на все здание Архиерейских палат. Вдохновением для его создателей послужили графика Ивана Билибина, мстёрская лаковая миниатюра и иконопись, традиционное шитье и резьба по камню и другие ремесла", — пояснили в пресс-службе.Для гала-концерта будет подобрана программа, соответствующая облику исторического памятника. В ее основу лягут известные партии из опер, написанных русскими композиторами разных музыкальных эпох.Вход на концерт бесплатный.
https://ria.ru/20240626/vystavka-1955542703.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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суздаль, валерий гергиев, иван билибин (художник), екатерина проничева, мариинский театр, владимиро-суздальский музей-заповедник, президентский фонд культурных инициатив, новости культуры, музыка, что посмотреть
Культура, Суздаль, Валерий Гергиев, Иван Билибин (художник), Екатерина Проничева, Мариинский театр, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Президентский фонд культурных инициатив, Новости культуры, Музыка, что посмотреть
Суздальский кремль впервые станет концертной площадкой под открытым небом

В Суздальском кремле состоится светового шоу и концерт артистов Мариинки

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСуздальский Кремль
Суздальский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. В Суздальском кремле пройдет гала-концерт солистов и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева с уникальным проекционным шоу “Свет Суздаля”.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСуздальский Кремль
Суздальский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Суздальский Кремль
"В Суздальском кремле 8 июля пройдет самое зрелищное событие в рамках празднования 1000-летия города: на фоне грандиозного проекционного шоу выступят лучшие солисты Мариинского театра с ариями из опер русских композиторов, дирижировать оркестром будет сам маэстро Валерий Гергиев, а декорациями станут великолепные ландшафты Суздаля", - рассказали РИА Новости в пресс-службе мероприятия.
Суздальский кремль впервые превратится в огромный концертный зал под открытым небом с обзором 360 градусов. Зрители будут видеть бескрайние луга, панораму старинного города и древние стены Архиерейских палат XV века и Рождественского собора XIII века.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСветовое шоу в Суздальском кремле
Световое шоу в Суздальском кремле
Световое шоу в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Световое шоу в Суздале

Световое шоу в Суздальском кремле

Световое шоу в Суздале

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
Световое шоу в Суздальском кремле
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 2

Световое шоу в Суздале

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 2
"Год тысячелетия Суздаля начался со сказочных чудес, когда стены кремля стали огромным экраном, где ожили образы мифических героев и реальной истории, — говорит директор Владимиро-Суздальского Музея-заповедника Екатерина Проничева. — И сейчас ярким визуальным содержанием мы наполним событие, которое само по себе уникально - концерт Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Суздальском кремле. Соединение великолепной музыки, архитектуры и истории с технологиями, расширяющими возможности восприятия, рождает совершенно особую ауру - ауру праздника и чудесной сказки, столь органичных для Суздаля, продолжающего удивлять и дарить яркие эмоции тем, кто его посещает".
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВалерий Гергиев в Суздале
Валерий Гергиев в Суздале
Валерий Гергиев в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Маэстро Валерий Гергиев в Суздале

Валерий Гергиев в Суздале

Маэстро Валерий Гергиев в Суздале

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаСуздальский Кремль
Суздальский Кремль
Суздальский Кремль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 4
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Суздаль

Суздальский Кремль

Суздаль

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
4 из 4
Валерий Гергиев в Суздале
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
1 из 4

Маэстро Валерий Гергиев в Суздале

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
2 из 4
Суздальский Кремль
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
3 из 4

Суздаль

© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
4 из 4
Яркой визуальной составляющей вечера станет проекционное шоу "Свет Суздаля", созданное при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
"Арт-директор Константин Воробьев, выпускающий режиссер видеоконтента Павел Щелканов, художники Даниил, Денис и Николай Молодкины уже работали в Суздале. Невероятное красочное mapping-шоу об истории этой земли в парадном дворе кремля стало ярким стартом празднования 1000-летия города в январе этого года. Новое шоу станет еще более впечатляющим, ведь оно будет идти не в узком замкнутом пространстве двора, а с противоположной стороны на все здание Архиерейских палат. Вдохновением для его создателей послужили графика Ивана Билибина, мстёрская лаковая миниатюра и иконопись, традиционное шитье и резьба по камню и другие ремесла", — пояснили в пресс-службе.
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедникаВалерий Гергиев в Суздале
Валерий Гергиев в Суздале - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Валерий Гергиев в Суздале
Для гала-концерта будет подобрана программа, соответствующая облику исторического памятника. В ее основу лягут известные партии из опер, написанных русскими композиторами разных музыкальных эпох.
Вход на концерт бесплатный.
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26 июня, 12:48
 
КультураСуздальВалерий ГергиевИван Билибин (художник)Екатерина ПроничеваМариинский театрВладимиро-Суздальский музей-заповедникПрезидентский фонд культурных инициативНовости культурыМузыкачто посмотреть
 
 
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