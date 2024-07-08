https://ria.ru/20240708/sud-1958299385.html

Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук*

Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024

Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук*

Второй западный окружной военный суд сегодня огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:15

2024-07-08T17:15

2024-07-08T17:15

происшествия

сирия

светлана петрийчук

евгения беркович

сергей бадамшин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд сегодня огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Оглашение приговора назначено на сегодня, в 18.30", - рассказал адвокат Петрийчук. Прокурор в ходе прений просил суд приговорить девушек к 6 годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 4 года. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы. Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые бы могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию. По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович и Петрийчук вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20240705/advokaty-1957634872.html

https://ria.ru/20240613/sud-1952582821.html

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)