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Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024
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17:15 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/sud-1958299385.html
Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук*
Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук* - РИА Новости, 08.07.2024
Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук*
Второй западный окружной военный суд сегодня огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T17:15
2024-07-08T17:15
происшествия
сирия
светлана петрийчук
евгения беркович
сергей бадамшин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд сегодня огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин. "Оглашение приговора назначено на сегодня, в 18.30", - рассказал адвокат Петрийчук. Прокурор в ходе прений просил суд приговорить девушек к 6 годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 4 года. Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы. Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые бы могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию. По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска". Беркович и Петрийчук вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
https://ria.ru/20240705/advokaty-1957634872.html
https://ria.ru/20240613/sud-1952582821.html
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происшествия, сирия, светлана петрийчук, евгения беркович, сергей бадамшин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Сирия, Светлана Петрийчук, Евгения Беркович, Сергей Бадамшин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд сегодня огласит приговор Беркович* и Петрийчук*

Суд огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДраматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд сегодня огласит приговор режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Бадамшин.
"Оглашение приговора назначено на сегодня, в 18.30", - рассказал адвокат Петрийчук.
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Прокурор попросил суд приговорить Беркович* и Петрийчук* к шести годам
5 июля, 13:13
Прокурор в ходе прений просил суд приговорить девушек к 6 годам колонии общего режима с лишением права администрировать сайты в интернете на срок 4 года.
Слушания по делу проходили в закрытом от публики режиме по просьбе гособвинителя, заявившего, что некоторым участникам процесса поступают угрозы.
Ранее в суде выступил секретный свидетель, который пожаловался на спектакль в правоохранительные органы. Его данные не разглашались в целях безопасности, суд присвоил ему псевдоним "Никита". Показания он давал дистанционно с технологией изменения голоса и не отвечал на те вопросы, которые бы могли привести к раскрытию его личности. Как пояснил свидетель, он до сих пор работает в театральной сфере и опасается за свою карьеру и репутацию.
По версии следствия, Петрийчук подготовила сценарий театральной пьесы "Финист ясный сокол", в котором содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. Затем Беркович и Петрийчук совместно поставили пьесу, публично демонстрируя ее на различных фестивалях, в театрах, а также в интернете. Спектакль повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".
Беркович и Петрийчук вину не признают. Обе больше года находятся под арестом, несмотря на наличие на иждивении пожилых родственников и, в случае Беркович, двух приёмных детей с проблемами со здоровьем и психологическими особенностями.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Драматург Светлана Петрийчук* и режиссер Евгения Беркович* - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Суд будет слушать дело Беркович* и Петрийчук* в закрытом режиме из-за угроз
13 июня, 14:25
 
ПроисшествияСирияСветлана ПетрийчукЕвгения БерковичСергей БадамшинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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