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Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования - РИА Новости, 08.07.2024
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Твой бизнес
 
15:32 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html
Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования
Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования - РИА Новости, 08.07.2024
Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования
Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:32
2024-07-08T15:32
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что прием заявок продлится до 31 августа. Зиновьева также добавила, что 18 представителей МСП, которые подали заявки на субсидии, уже становились ранее получателями такой поддержки. Остальные подали заявки впервые. В регионе поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты
Твой бизнес, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты

Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования

© iStock.com / Milos DimicМужчина во время работы на производстве
Мужчина во время работы на производстве - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© iStock.com / Milos Dimic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«
"Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что прием заявок продлится до 31 августа.
Зиновьева также добавила, что 18 представителей МСП, которые подали заявки на субсидии, уже становились ранее получателями такой поддержки. Остальные подали заявки впервые.
В регионе поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
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