https://ria.ru/20240708/subsidirovanie-1958253581.html

Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования

Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования - РИА Новости, 08.07.2024

Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на субсидирование покупки оборудования

Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:32

2024-07-08T15:32

2024-07-08T15:32

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московская область (подмосковье)

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поддержка бизнеса

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бизнес Подмосковья подал 102 заявки на получение субсидий на покупку и лизинг оборудования, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Субсидия на покупку и лизинг оборудования для субъектов МСП является одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в регионе. За неделю с момента старта программы Мининвест получил уже 102 заявки от предпринимателей на общую сумму 300 миллионов рублей", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что прием заявок продлится до 31 августа. Зиновьева также добавила, что 18 представителей МСП, которые подали заявки на субсидии, уже становились ранее получателями такой поддержки. Остальные подали заявки впервые. В регионе поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240621/podmoskove-1954527126.html

https://ria.ru/20240415/registratsiya-1940128568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты