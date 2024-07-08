https://ria.ru/20240708/ssha-1958232464.html

США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол

США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол - РИА Новости, 08.07.2024

США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол

США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:31

2024-07-08T14:31

2024-07-08T14:31

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. Президент США Джо Байден 7 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов. В Пентагоне уточнили, что в очередную поставку вошли патрульные катера, ракеты для ЗРК HAWK, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронетранспортеры М113, приборы ночного видения и противотанковые комплексы Javelin. "Соединенные штаты передали государственной пограничной службе Украины еще четыре патрульных катера", - написала она в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html

https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html

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