https://ria.ru/20240708/ssha-1958232464.html
США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол
США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол - РИА Новости, 08.07.2024
США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол
США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:31
2024-07-08T14:31
2024-07-08T14:31
в мире
украина
сша
россия
бриджит бринк
джо байден
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_0:71:800:521_1920x0_80_0_0_3e059271e673347a25f71dd07bfc7eed.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера, сообщила посол США на Украине Бриджит Бринк. Президент США Джо Байден 7 июля объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 225 миллионов долларов. В Пентагоне уточнили, что в очередную поставку вошли патрульные катера, ракеты для ЗРК HAWK, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, бронетранспортеры М113, приборы ночного видения и противотанковые комплексы Javelin. "Соединенные штаты передали государственной пограничной службе Украины еще четыре патрульных катера", - написала она в соцсети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240708/ukraina-1958209996.html
https://ria.ru/20240708/zelenskaya-1958122129.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153541/03/1535410313_47:0:755:531_1920x0_80_0_0_2508462f65c81e95d3e4e70c4b6da030.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, бриджит бринк, джо байден, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Бриджит Бринк, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США
США передали Украине четыре патрульных катера, сообщил посол
Посол Бринк: США передали украинским пограничникам четыре патрульных катера