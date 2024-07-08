https://ria.ru/20240708/ssha-1958113373.html

США завершили вывод военных с базы в столице Нигера, сообщили СМИ

США завершили вывод военных с базы в столице Нигера, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.07.2024

США завершили вывод военных с базы в столице Нигера, сообщили СМИ

США завершили вывод своих военных с базы в столице Нигера Ниамее, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на совместное коммюнике двух стран. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T01:10

2024-07-08T01:10

2024-07-08T03:07

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. США завершили вывод своих военных с базы в столице Нигера Ниамее, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на совместное коммюнике двух стран."Министерство обороны Республики Нигер и министерство обороны США объявляют, что вывод американских сил и оборудования с авиационной базы 101 в Ниамее отныне завершен", - приводит агентство слова из коммюнике.Отмечается, что до 15 сентября США должны также вывести свои силы из города Агадес на севере Нигера.По данным агентства, Нигер покинули уже 766 американских военных.Ранее США столкнулись с проблемой прекращения военного сотрудничества с Чадом и Нигером по инициативе этих стран. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски, комментируя эти события, ранее заявила РИА Новости, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.Власти Нигера и США договорились завершить вывод американских войск из этой африканской страны не позднее 15 сентября. Позже Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. Сообщалось, что вывод затронет примерно 75 человек и завершится уже в ближайшее время.В общей сложности, по имеющимся данным, число военных США в Нигере составляло около 1,1 тысячи, в Чаде - около ста.

https://ria.ru/20240607/terrorizm-1951458800.html

https://ria.ru/20240705/briks-1957787604.html

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в мире, сша, ниамей, нигер, чад, министерство обороны сша