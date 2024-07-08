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Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам - РИА Новости, 08.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 08.07.2024 (обновлено: 14:11 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958221202.html
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам - РИА Новости, 08.07.2024
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:47
2024-07-08T14:11
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
украина
безопасность
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ&quot;, — уточнили в ведомстве.Цели удара достигнуты, военные поразили все назначенные объекты.В ведомстве подчеркнули, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.Как объяснили в Минобороны, многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.&quot;Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца&quot;, — указали в министерстве.Сегодня на Украине взрывы прогремели сразу в нескольких городах, воздушную тревогу объявляли по всей стране.Так, в Киеве раздалась целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. В частности, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом дым поднимался в нескольких районах города.Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам и авиабазам ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — уточнили в ведомстве.

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Цели удара достигнуты, военные поразили все назначенные объекты.
В ведомстве подчеркнули, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.
Как объяснили в Минобороны, многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
«

"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", — указали в министерстве.

Сегодня на Украине взрывы прогремели сразу в нескольких городах, воздушную тревогу объявляли по всей стране.
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Так, в Киеве раздалась целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. В частности, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом дым поднимался в нескольких районах города.
Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаБезопасность
 
 
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