https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958221202.html
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам - РИА Новости, 08.07.2024
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T13:47
2024-07-08T13:47
2024-07-08T14:11
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — уточнили в ведомстве.Цели удара достигнуты, военные поразили все назначенные объекты.В ведомстве подчеркнули, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.Как объяснили в Минобороны, многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города."Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", — указали в министерстве.Сегодня на Украине взрывы прогремели сразу в нескольких городах, воздушную тревогу объявляли по всей стране.Так, в Киеве раздалась целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. В частности, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом дым поднимался в нескольких районах города.Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html
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вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Безопасность
Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам и авиабазам ВСУ
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине
, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — уточнили в ведомстве.
Цели удара достигнуты, военные поразили все назначенные объекты.
В ведомстве подчеркнули, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.
Как объяснили в Минобороны, многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.
«
"Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", — указали в министерстве.
Сегодня на Украине взрывы прогремели сразу в нескольких городах, воздушную тревогу объявляли по всей стране.
Так, в Киеве раздалась целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. В частности, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом дым поднимался в нескольких районах города.
Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.