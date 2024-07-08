https://ria.ru/20240708/spetsoperatsiya-1958221202.html

Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам

Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам - РИА Новости, 08.07.2024

Российские военные нанесли групповой удар по украинским объектам

ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T13:47

2024-07-08T13:47

2024-07-08T14:11

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

украина

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. ВС России утром нанесли групповой удар по военным объектам на Украине, сообщили в Минобороны."Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ", — уточнили в ведомстве.Цели удара достигнуты, военные поразили все назначенные объекты.В ведомстве подчеркнули, что заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности.Как объяснили в Минобороны, многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений из-за падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города."Особо отмечаем, что аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", — указали в министерстве.Сегодня на Украине взрывы прогремели сразу в нескольких городах, воздушную тревогу объявляли по всей стране.Так, в Киеве раздалась целая серия взрывов, местные власти сообщали о работе ПВО. В частности, взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах. При этом дым поднимался в нескольких районах города.Кроме того, взрывы прогремели в Кривом Роге, Днепропетровске и Кропивницком.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240708/letchik-1958185023.html

https://ria.ru/20240708/zelenskiy-1958165724.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, украина, безопасность