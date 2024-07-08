https://ria.ru/20240708/sotrudnitsa-1958287235.html

Сотрудница выставки "Россия" заплакала на встрече с Путиным

Сотрудница выставки "Россия" заплакала на встрече с Путиным - РИА Новости, 08.07.2024

Сотрудница выставки "Россия" заплакала на встрече с Путиным

Сотрудница международной выставки-форума "Россия", обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с сотрудниками выставки, поблагодарила за акцию в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T16:41

2024-07-08T16:41

2024-07-08T16:46

выставка-форум "россия"

россия

белгородская область

москва

владимир путин

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудница международной выставки-форума "Россия", обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину на его встрече с сотрудниками выставки, поблагодарила за акцию в поддержку Белгородской области и заплакала. "Владимир Владимирович, за время работы выставки мы стали большой дружной семьей, где каждый готов поддержать друг друга. И я очень благодарна, что была такая акция в поддержку Белгородской области – "Белгород, наши сердца – с вами". Спасибо нашей семье, пока мы все вместе, мы непобедимы", - сказала она. Во время своего обращения к Путину она заплакала. Путин в пятый раз приехал на выставку-форум "Россия", которая в понедельник вечером официально завершит свою работу. Выставка открылась на ВДНХ 4 ноября прошлого года и должна была завершиться в апреле, однако в январе президент России предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

https://ria.ru/20240706/vystavka-1957879438.html

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белгородская область

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудница форума "Россия" расплакалась на встрече с Путиным Сотрудница форума "Россия" на встрече с Путиным сказала о поддержке Белгорода и заплакала. 2024-07-08T16:41 true PT0M22S

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