https://ria.ru/20240708/sol-1958206845.html

Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников

Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников - РИА Новости, 08.07.2024

Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников

Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T12:59

2024-07-08T12:59

2024-07-08T13:14

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

общество

социальный навигатор

детские вопросы

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883252990_0:54:2000:1179_1920x0_80_0_0_93611384e16003d756f4fdd2fd6cfbf0.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее "Парламентская газета" сообщила, что Роспотребнадзор предлагает пересмотреть нормы суточного потребления соли детьми – дошкольникам снизить до 3 граммов, а ученикам начальной школы – поднять до 5 граммов. "Начиная с 2008 года, Роспотребнадзор системно реализует принципы здорового питания, в том числе по снижению соли, добавляемой при приготовлении пищи. В действующих санитарных правилах (СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения") для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 граммов до 3 граммов соли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, для детей с 7 до 11 лет также будет проведена корректировка потребления соли с 5 граммов до 3, уточнили в пресс-службе. Помимо этого, при организации питания детей теперь в проекте прямо предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220803/sol-1806817705.html

https://ria.ru/20240530/kardiolog-1949254006.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, социальный навигатор, детские вопросы, здоровье