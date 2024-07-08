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Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников - РИА Новости, 08.07.2024
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12:59 08.07.2024 (обновлено: 13:14 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sol-1958206845.html
Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников
Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников - РИА Новости, 08.07.2024
Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников
Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T12:59
2024-07-08T13:14
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее "Парламентская газета" сообщила, что Роспотребнадзор предлагает пересмотреть нормы суточного потребления соли детьми – дошкольникам снизить до 3 граммов, а ученикам начальной школы – поднять до 5 граммов. "Начиная с 2008 года, Роспотребнадзор системно реализует принципы здорового питания, в том числе по снижению соли, добавляемой при приготовлении пищи. В действующих санитарных правилах (СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения") для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 граммов до 3 граммов соли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Кроме того, для детей с 7 до 11 лет также будет проведена корректировка потребления соли с 5 граммов до 3, уточнили в пресс-службе. Помимо этого, при организации питания детей теперь в проекте прямо предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220803/sol-1806817705.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, социальный навигатор, детские вопросы, здоровье
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы, Здоровье
Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников

Роспотребнадзор предложил снизить нормы добавленной соли в рацион школьников

© Фото : freepik.com / jcompСоль
Соль - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : freepik.com / jcomp
Соль. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рацион школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее "Парламентская газета" сообщила, что Роспотребнадзор предлагает пересмотреть нормы суточного потребления соли детьми – дошкольникам снизить до 3 граммов, а ученикам начальной школы – поднять до 5 граммов.
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"Начиная с 2008 года, Роспотребнадзор системно реализует принципы здорового питания, в том числе по снижению соли, добавляемой при приготовлении пищи. В действующих санитарных правилах (СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения") для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 граммов до 3 граммов соли", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Кроме того, для детей с 7 до 11 лет также будет проведена корректировка потребления соли с 5 граммов до 3, уточнили в пресс-службе.
Помимо этого, при организации питания детей теперь в проекте прямо предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи, отметили в ведомстве.
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