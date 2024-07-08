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Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуировали 12 человек - РИА Новости, 08.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 08.07.2024 (обновлено: 10:20 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sokol-1958141671.html
Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуировали 12 человек
Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуировали 12 человек - РИА Новости, 08.07.2024
Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуировали 12 человек
Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуированы 12 мирных жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T09:32
2024-07-08T10:20
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуированы 12 мирных жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Сокол находится на северо-западе от Авдеевки. О его освобождении Минобороны России сообщило 6 июля."Для нас это важный населенный пункт. Сейчас можно говорить, что 12 человек из данного населенного пункта были эвакуированы. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956981056.html
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донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность
Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуировали 12 человек

Двенадцать жителей освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР вывезли в ПВР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Из освобожденного населенного пункта Сокол в ДНР эвакуированы 12 мирных жителей, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Сокол находится на северо-западе от Авдеевки. О его освобождении Минобороны России сообщило 6 июля.
"Для нас это важный населенный пункт. Сейчас можно говорить, что 12 человек из данного населенного пункта были эвакуированы. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения, им оказывается вся необходимая помощь", - сказал Пушилин.
Харьков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Украинские власти начали эвакуацию детей из общины в Харьковской области
2 июля, 23:15
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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