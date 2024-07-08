https://ria.ru/20240708/soglashenie-1958127090.html

Филиппины и Япония подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Филиппины и Япония подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - РИА Новости, 08.07.2024

Филиппины и Япония подписали соглашение об оборонном сотрудничестве

Филиппины и Япония подписали оборонный пакт, который позволит странам размещать войска на территории друг друга для совместных военных учений и гуманитарных... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T07:54

2024-07-08T07:54

2024-07-08T14:23

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ДЖАКАРТА, 8 июл - РИА Новости. Филиппины и Япония подписали оборонный пакт, который позволит странам размещать войска на территории друг друга для совместных военных учений и гуманитарных операций, передает филиппинское агентство GMA. "Филиппины и Япония в понедельник подписали эпохальное соглашение о взаимном доступе (RAA), которое направлено на усиление оборонного сотрудничества между двумя странами в разгар эскалации напряженности в Южно-Китайском море", - сообщает издание. На подписании соглашения с японской стороны присутствовали министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и министр обороны Японии Кихара Минору. Соглашение, переговоры по которому Токио и Манила начали в ноябре прошлого года, обеспечивает правовую основу для Японии и Филиппин для отправки военнослужащих на территорию друг друга для обучения и других операций. Соглашение также позволит японским силам оказывать гуманитарную помощь Филиппинам, когда это необходимо. "Соглашение все еще нуждается в ратификации сенатом Филиппин и Национальным законодательным собранием Японии, прежде чем оно вступит в силу", - уточняет издание. В последние годы Токио подписал аналогичные соглашения о взаимном доступе с Великобританией и Австралией. Филиппины имеют аналогичные пакты с Соединенными Штатами и Австралией и планируют заключить такой же с Францией. Филиппины и Япония являются давними союзниками США, укрепляющими свой союз силами стран региона, чтобы противостоять растущей военной мощи и влиянию Китая в регионе. Ранее китайские официальные лица обвинили Соединенные Штаты в попытке создать азиатско-тихоокеанскую версию НАТО.

https://ria.ru/20231123/stabilnost-1911298559.html

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в мире, япония, филиппины, токио, нато