https://ria.ru/20240708/sobaki-1958378686.html

Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки

Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки - РИА Новости, 08.07.2024

Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки

Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:41

2024-07-08T22:41

2024-07-08T22:43

владимир путин

ким чен ын

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. "Да. Это они" , - подтвердил Песков в беседе с РИА Новости. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена. Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес их главе российского государства во время его визита в республику в июне этого года.

https://ria.ru/20240620/pkhunsan-1954141088.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков