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Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки - РИА Новости, 08.07.2024
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22:41 08.07.2024 (обновлено: 22:43 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sobaki-1958378686.html
Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки
Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки - РИА Новости, 08.07.2024
Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки
Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T22:41
2024-07-08T22:43
владимир путин
ким чен ын
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале. "Да. Это они" , - подтвердил Песков в беседе с РИА Новости. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена. Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес их главе российского государства во время его визита в республику в июне этого года.
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владимир путин, ким чен ын, дмитрий песков
Владимир Путин, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков
Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки

Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки живут у Путина в Ново-Огарево

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"Да. Это они" , - подтвердил Песков в беседе с РИА Новости.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес их главе российского государства во время его визита в республику в июне этого года.
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
20 июня, 07:14
 
Владимир ПутинКим Чен ЫнДмитрий Песков
 
 
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