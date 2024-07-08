Песков рассказал, как живут подаренные Путину Ким Чен Ыном собаки
Песков: подаренные Ким Чен Ыном собаки живут у Путина в Ново-Огарево
© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту РФ Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, теперь живут в президентской резиденции в Ново-Огарево, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Кадры двух собак в вольере в подмосковной резиденции Путина в Ново-Огарево опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"Да. Это они" , - подтвердил Песков в беседе с РИА Новости.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от северокорейских волков и почти неизвестна за пределами страны. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где и была выведена.
Лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес их главе российского государства во время его визита в республику в июне этого года.
Ким Чен Ын подарил Путину пару собак породы пхунсан
20 июня, 07:14