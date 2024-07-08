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СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 08.07.2024
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10:16 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/smi-1958151496.html
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 08.07.2024
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию
Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T10:16
2024-07-08T10:16
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов. &quot;Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки&quot;, - говорится в материале.По словам собеседников агентства, громкие объявления от стран в рамках визита маловероятны. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
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политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Индия, Москва, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дмитрий Песков
СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию

Bloomberg: визит Моди в РФ призван показать, что обе стороны остаются близкими

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов.
«

"Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки", - говорится в материале.

По словам собеседников агентства, громкие объявления от стран в рамках визита маловероятны.
Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Эксперт указал на важную деталь в визите Моди в Москву
Вчера, 15:17
 
ПолитикаРоссияИндияМоскваНарендра МодиВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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