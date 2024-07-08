https://ria.ru/20240708/smi-1958151496.html

СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию

СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию - РИА Новости, 08.07.2024

СМИ назвали цель визита премьера Индии в Россию

Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T10:16

2024-07-08T10:16

2024-07-08T10:16

политика

россия

индия

москва

нарендра моди

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Визит премьера Индии Нарендры Моди в РФ призван дать понять, что отношения Нью-Дели с Москвой остаются близкими, передает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских дипломатов. "Визит Моди призван дать сигнал о том, что обе стороны остаются близки", - говорится в материале.По словам собеседников агентства, громкие объявления от стран в рамках визита маловероятны. Официальный визит премьера Индии Моди в Россию состоится 8-9 июля, это его первая поездка в РФ за пять лет. Переговоры президента РФ Владимира Путина и Моди пройдут в Москве, как уточнили в Кремле, главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития "традиционно дружественных" российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. В Кремле отметили, что повестка визита будет "богатая, если не сказать перегруженная". Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются, что главам государств удастся пообщаться и в неформальной обстановке.

https://ria.ru/20240707/vizit-1958034423.html

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политика, россия, индия, москва, нарендра моди, владимир путин, дмитрий песков