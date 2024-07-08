https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html

Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные результаты второго тура парламентских выборов во Франции и заявил, что... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T00:18

2024-07-08T00:18

2024-07-08T01:04

в мире

франция

эммануэль макрон

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

парламентские выборы во франции

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные результаты второго тура парламентских выборов во Франции и заявил, что президент Эммануэль Макрон снова фактически проиграл. "Макрон снова фактически проиграл… Досрочные парламентские выборы во Франции стали еще одним вотумом недоверия действующей власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что политика Макрона потерпела поражение как на внутреннем, так и на внешнем треке. По его словам, тем самым французы не согласились с планами "макронистов" по чрезмерной военно-финансовой поддержке киевского режима. Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.

https://ria.ru/20240707/melanshon-1958096903.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, парламентские выборы во франции