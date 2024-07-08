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Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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00:18 08.07.2024 (обновлено: 01:04 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/slutskij-1958110581.html
Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции
Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные результаты второго тура парламентских выборов во Франции и заявил, что... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T00:18
2024-07-08T01:04
в мире
франция
эммануэль макрон
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
парламентские выборы во франции
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные результаты второго тура парламентских выборов во Франции и заявил, что президент Эммануэль Макрон снова фактически проиграл. "Макрон снова фактически проиграл… Досрочные парламентские выборы во Франции стали еще одним вотумом недоверия действующей власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что политика Макрона потерпела поражение как на внутреннем, так и на внешнем треке. По его словам, тем самым французы не согласились с планами "макронистов" по чрезмерной военно-финансовой поддержке киевского режима. Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
https://ria.ru/20240707/melanshon-1958096903.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, леонид слуцкий (политик), госдума рф, парламентские выборы во франции
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Парламентские выборы во Франции
Слуцкий заявил о провале Макрона на втором туре выборов во Франции

Слуцкий о результатах выборов во Франции: Макрон снова фактически проиграл

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал предварительные результаты второго тура парламентских выборов во Франции и заявил, что президент Эммануэль Макрон снова фактически проиграл.
«
"Макрон снова фактически проиграл… Досрочные парламентские выборы во Франции стали еще одним вотумом недоверия действующей власти", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон выступает с речью в штаб-квартире партии после второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Меланшон не хочет коалиции с партией Макрона
Вчера, 22:22
Он отметил, что политика Макрона потерпела поражение как на внутреннем, так и на внешнем треке. По его словам, тем самым французы не согласились с планами "макронистов" по чрезмерной военно-финансовой поддержке киевского режима.
Согласно предварительным результатам выборов, ни одна партия не получила абсолютного большинства. При этом на первом месте оказался блок левых "Новый народный фронт", который предварительно получает от 175 до 210 мест. Коалиция президента Макрона находится на втором месте и получит от 150 до 175 мест. "Национальное объединение" стало третьим и получит от 115 до 150 депутатских кресел.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
10 июня, 06:48
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФПарламентские выборы во Франции
 
 
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