https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

"Сколково" поддерживает стартапы для крупных промпредприятий

"Сколково" поддерживает стартапы для крупных промпредприятий - РИА Новости, 08.07.2024

"Сколково" поддерживает стартапы для крупных промпредприятий

Фонд "Сколково" поддерживает стартапы, которые интегрируются в производственные и бизнес-процессы крупных промышленных предприятий, сообщил заместитель... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T22:36

2024-07-08T22:36

2024-07-08T22:36

экономика

технологии

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Фонд "Сколково" поддерживает стартапы, которые интегрируются в производственные и бизнес-процессы крупных промышленных предприятий, сообщил заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор фонда "Сколково" Алексей Беляков. Об этом он заявил в ходе сессии выставки "Иннопром-2024" "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед". По его словам, за последние 2-3 года между резидентами фонда и крупными промышленными игроками сформировалось большое количество успешных альянсов. "Буквально полчаса назад на стенде Фонда "Сколково" состоялось подписание договора по совместной разработке роботов крупным интегратором. Такие роботы можно использовать в различных вертикалях. Компания планирует применять их для обучения персонала. Это тот пример коллабораций, которые в "Сколково" очень активно выстраиваются последние несколько лет", - отметил Беляков, слова которого привели в пресс-службе фонда. Он напомнил, что год назад на выставке "Иннопром-2023" было презентовано решение, которое моделирует состояние дорогостоящих шин для БелАЗов и позволяет обслуживать их с 10-процентной экономией. Это решение было внедрено и масштабировано. "Год спустя мы видим, что компания-производитель вызывает предметный интерес не только у покупателей, но и со стороны стратегических инвесторов, среди которых крупнейшие промышленные интеграторы. Это отличный пример компактного решения в небольшой нише, которое вызвало серьезный инвестиционный интерес. И таких примеров я могу привести очень много", - подчеркнул спикер. Кроме того, Беляков добавил, что сегодня наблюдается все большая тенденция к цифровизации второстепенных бизнес-процессов. Так, крупные ритейлеры и маркетплейсы инвестируют большое количество средств в решения по логистике и роботизации складов. Еще одно приоритетное направление — разработки, связанные с управлением персоналом. Человеческий ресурс сегодня — один из наиболее дефицитных. Любые решения, которые позволяют управлять персоналом, отслеживать траекторию развития и эффективность сотрудников, становятся очень востребованными, подчеркнул он. "Фонд "Сколково" выполняет роль модератора и оркестратора. Мы должны взращивать, поддерживать и воспитывать стартапы, которые впоследствии будут интегрироваться в производственные и бизнес-процессы крупных промышленных предприятий. Мы уже накопили критическую массу таких стартапов: у нас есть истории успеха и технологии, которые конкурентоспособны у нас и за рубежом", - сообщил Беляков. В ходе сессии представители технологических компаний, крупных промышленных интеграторов и министерств обсудили целый ряд вопросов, связанных как с отраслевыми нюансами, так и с инновационной политикой в целом. Спикеры сошлись во мнении, что нужно направлять фокус на создание новых продуктов. Многие сегодняшние решения нацелены на повышение операционной эффективности, однако здесь есть свой потолок. С точки зрения инновационности разработка новых продуктов дает гораздо больший потенциал и импульс для развития. Большую роль играет и господдержка. Помимо основных мер, государство предлагает налоговые преференции и льготы, а также активно внедряет субсидиальные программы. В приоритете у государства — системы управления полным жизненным циклом, технологии машинного обучения и разработки, которые формируют облик современной промышленности, повышают производительность и безопасность.

https://ria.ru/20240708/ii-tekhnologii-1958238304.html

https://ria.ru/20240708/agrobiznes-1957184620.html

https://ria.ru/20240705/innovatsii-1957699239.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, сколково, фонд "сколково"