https://ria.ru/20240708/siriya-1958293669.html

Турецкий дрон нанес удар по блокпосту курдских формирований в Сирии

Турецкий дрон нанес удар по блокпосту курдских формирований в Сирии - РИА Новости, 08.07.2024

Турецкий дрон нанес удар по блокпосту курдских формирований в Сирии

Турецкий БПЛА нанес удар по блокпосту и автомобилю разведгруппы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Эль-Хасеке на... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T17:01

2024-07-08T17:01

2024-07-08T17:01

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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Турецкий БПЛА нанес удар по блокпосту и автомобилю разведгруппы курдских формирований "Сирийские демократические силы" (SDF) в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии в понедельник, сообщил РИА Новости местный источник. "Турецкий БПЛА нанес удары по КПП и припаркованному поблизости автомобилю разведгруппы SDF. По предварительной информации, жертв нет, охранники КПП могли получить легкие ранения", - сообщил источник. По его данным, атакованный КПП находится в районе Эш-Шаддади, где расположена также американская военная база. Работа КПП была возобновлена спустя несколько часов после удара, уточнил источник. Формирования "Сирийских демократических сил" (SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных контролируют большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы. Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Присутствие на приграничной территории Сирии турецких сил, которые проводят там операции против курдских формирований, Дамаск неоднократно называл незаконным, призывая Анкару вывести войска. В июне член комитета по примирению в сирийской провинции Хама Умар Рахмон сообщил РИА Новости, что публичные переговоры турецкой и сирийской делегаций могут состояться в Астане или Багдаде, политики могут обсудить в том числе борьбу с SDF. Ранее в июне сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с ее отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета САР.

https://ria.ru/20240115/siriya-1921336443.html

https://ria.ru/20240707/erdogan-1958037343.html

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Варвара Скокшина

в мире, астана, багдад (город), сирия, башар асад