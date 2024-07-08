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Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны - РИА Новости, 08.07.2024
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20:23 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/sirija-1958356066.html
Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны
Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны - РИА Новости, 08.07.2024
Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны
Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и всех арабских государств в нефтяной сектор страны, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T20:23
2024-07-08T20:23
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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и всех арабских государств в нефтяной сектор страны, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур. "Инвестиционные двери открыты. Приветствуем все арабские государства и союзников, у которых есть приоритет в инвестициях в рамках предложенной инвестиционной карты в секторе нефти", - сказал Каддур на полях выставки нефти и минеральных ресурсов, проходящей в сирийской столице Дамаске. Министр также отметил, что перед энергетическим сектором Сирии стоят большие вызовы из-за экономических санкций, наложенных США. Каддур подчеркнул, что сирийское правительство всеми силами стремится к преодолению этих проблем. По его словам, власти Сирии реализуют планы по повышению эффективности и производительности в сфере нефти и минеральных ресурсов, в частности путем укрепления инфраструктуры. В декабре прошедшего года Каддур сообщал РИА Новости, что власти Сирии восстанавливают месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок.
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цены на нефть, сирия, в мире, экономика
Цены на нефть, Сирия, В мире, Экономика
Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны

Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и арабских стран в нефтяной сектор

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и всех арабских государств в нефтяной сектор страны, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур.
«
"Инвестиционные двери открыты. Приветствуем все арабские государства и союзников, у которых есть приоритет в инвестициях в рамках предложенной инвестиционной карты в секторе нефти", - сказал Каддур на полях выставки нефти и минеральных ресурсов, проходящей в сирийской столице Дамаске.
Министр также отметил, что перед энергетическим сектором Сирии стоят большие вызовы из-за экономических санкций, наложенных США. Каддур подчеркнул, что сирийское правительство всеми силами стремится к преодолению этих проблем.
По его словам, власти Сирии реализуют планы по повышению эффективности и производительности в сфере нефти и минеральных ресурсов, в частности путем укрепления инфраструктуры.
В декабре прошедшего года Каддур сообщал РИА Новости, что власти Сирии восстанавливают месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок.
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