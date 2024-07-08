https://ria.ru/20240708/sirija-1958356066.html

Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны

Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны - РИА Новости, 08.07.2024

Сирия рассчитывает на инвестиции в нефтяной сектор страны

Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и всех арабских государств в нефтяной сектор страны, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T20:23

2024-07-08T20:23

2024-07-08T20:23

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ДАМАСК, 8 июл - РИА Новости. Сирия рассчитывает на инвестиции союзников и всех арабских государств в нефтяной сектор страны, заявил РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Фирас Каддур. "Инвестиционные двери открыты. Приветствуем все арабские государства и союзников, у которых есть приоритет в инвестициях в рамках предложенной инвестиционной карты в секторе нефти", - сказал Каддур на полях выставки нефти и минеральных ресурсов, проходящей в сирийской столице Дамаске. Министр также отметил, что перед энергетическим сектором Сирии стоят большие вызовы из-за экономических санкций, наложенных США. Каддур подчеркнул, что сирийское правительство всеми силами стремится к преодолению этих проблем. По его словам, власти Сирии реализуют планы по повышению эффективности и производительности в сфере нефти и минеральных ресурсов, в частности путем укрепления инфраструктуры. В декабре прошедшего года Каддур сообщал РИА Новости, что власти Сирии восстанавливают месторождения на севере страны, которые пострадали от действий террористических группировок.

https://ria.ru/20240607/siriya-1951383880.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, сирия, в мире, экономика