https://ria.ru/20240708/shvetsija-1958367316.html

В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны - РИА Новости, 08.07.2024

В Швеции назвали Россию самой серьезной угрозой нацбезопасности страны

Власти Швеции считают, что Россия якобы представляет собой самую серьезную угрозу национальной безопасности страны, следует из опубликованной в понедельник... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:12

2024-07-08T21:12

2024-07-08T21:12

россия

швеция

китай

владимир путин

такер карлсон

нато

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Власти Швеции считают, что Россия якобы представляет собой самую серьезную угрозу национальной безопасности страны, следует из опубликованной в понедельник новой стратегии безопасности. "По оценке правительства, нынешняя серьезная ситуация в области безопасности сохранится в обозримом будущем, существует риск, что она в дальнейшем ухудшится. Россия представляет собой наиболее серьезную угрозу для нашей национальной безопасности в период до 2030 года", - говорится в опубликованной на сайте шведского правительства стратегии. Там также утверждается, что "вооруженное нападение против Швеции или ее союзников нельзя исключать". По мнению шведских властей, угрозу стране также представляет "тоталитарное развитие Китая, его геополитические амбиции и попытки перестроить основанный на правилах мировой порядок". Кроме того, в числе угроз национальной безопасности упоминаются организованная преступность, насильственный экстремизм, терроризм и антидемократические ценности. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240615/shvetsiya-1953116280.html

россия

швеция

китай

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россия, швеция, китай, владимир путин, такер карлсон, нато