Рейтинг@Mail.ru
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/shtrafy-1958109628.html
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день - РИА Новости, 08.07.2024
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день
Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году. Как она начнет действовать, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:17
2024-07-08T02:17
общество
авто
яковлев и партнеры
госдума рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4ece85aba5d16eac6c1a7f3b0ba718.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году. Как она начнет действовать, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.По ее словам, для фиксации нарушителей будут использовать дорожные камеры. Они проверят госномера авто по базе, и, если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически выпишут штраф.Это может повторяться ежедневно, таким образом, сумма штрафов может составить 25 тысяч рублей в месяц. Госдума рассмотрит инициативу в начале августа, вступить в силу она может уже в ближайшее время, считает Яковлева.Она советует следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его возобновлять. Также лучше держать в машине копию действующего полиса. Ошибку системы можно будет оспорить при наличии всех подтверждающих документов.
https://ria.ru/20240625/gosduma-1955311636.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51104b7822d63affe6f85c75edeb4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, авто, яковлев и партнеры, госдума рф, осаго
Общество, Авто, Яковлев и партнеры, Госдума РФ, ОСАГО
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день

Юрист Яковлева: водителей без страховки могут штрафовать ежедневно

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году. Как она начнет действовать, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.
По ее словам, для фиксации нарушителей будут использовать дорожные камеры. Они проверят госномера авто по базе, и, если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически выпишут штраф.
Это может повторяться ежедневно, таким образом, сумма штрафов может составить 25 тысяч рублей в месяц. Госдума рассмотрит инициативу в начале августа, вступить в силу она может уже в ближайшее время, считает Яковлева.
Она советует следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его возобновлять. Также лучше держать в машине копию действующего полиса. Ошибку системы можно будет оспорить при наличии всех подтверждающих документов.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
ГД исключила полис ОСАГО из перечня документов при регистрации автомобиля
25 июня, 13:41
 
ОбществоАвтоЯковлев и партнерыГосдума РФОСАГО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала