https://ria.ru/20240708/shtrafy-1958109628.html
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день - РИА Новости, 08.07.2024
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день
Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году. Как она начнет действовать, рассказала агентству "Прайм"... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T02:17
2024-07-08T02:17
2024-07-08T02:17
общество
авто
яковлев и партнеры
госдума рф
осаго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5a4ece85aba5d16eac6c1a7f3b0ba718.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Система распознавания водителей, которые ездят без страховки, может заработать уже в этом году. Как она начнет действовать, рассказала агентству "Прайм" директор Юридической группы "Яковлев и Партнеры" Мария Яковлева.По ее словам, для фиксации нарушителей будут использовать дорожные камеры. Они проверят госномера авто по базе, и, если выяснится, что на него нет страховки, водителю автоматически выпишут штраф.Это может повторяться ежедневно, таким образом, сумма штрафов может составить 25 тысяч рублей в месяц. Госдума рассмотрит инициативу в начале августа, вступить в силу она может уже в ближайшее время, считает Яковлева.Она советует следить за сроком действия полиса ОСАГО и своевременно его возобновлять. Также лучше держать в машине копию действующего полиса. Ошибку системы можно будет оспорить при наличии всех подтверждающих документов.
https://ria.ru/20240625/gosduma-1955311636.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922910505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a51104b7822d63affe6f85c75edeb4fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто, яковлев и партнеры, госдума рф, осаго
Общество, Авто, Яковлев и партнеры, Госдума РФ, ОСАГО
Названо нарушение, за которое водителя могут штрафовать хоть каждый день
Юрист Яковлева: водителей без страховки могут штрафовать ежедневно