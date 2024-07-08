https://ria.ru/20240708/shtraf-1958346299.html

Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики

Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики - РИА Новости, 08.07.2024

Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду запрещенной символики, сообщили РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T19:36

2024-07-08T19:36

2024-07-08T19:36

москва

россия

московская городская дума

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду запрещенной символики, сообщили РИА Новости в суде. "Локтев Дмитрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс рублей",- сказал собеседник агентства. Согласно картотеке инстанции, протокол поступил в столичный суд повторно. В первый раз его вернули заявителю для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению. Локтев 8 сентября 2019 года был избран депутатом Мосгордумы.

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москва, россия, московская городская дума