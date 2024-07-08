Рейтинг@Mail.ru
Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики - РИА Новости, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 08.07.2024
https://ria.ru/20240708/shtraf-1958346299.html
Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики
Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики - РИА Новости, 08.07.2024
Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду запрещенной символики, сообщили РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T19:36
2024-07-08T19:36
москва
россия
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду запрещенной символики, сообщили РИА Новости в суде. "Локтев Дмитрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс рублей",- сказал собеседник агентства. Согласно картотеке инстанции, протокол поступил в столичный суд повторно. В первый раз его вернули заявителю для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению. Локтев 8 сентября 2019 года был избран депутатом Мосгордумы.
https://ria.ru/20240226/shtraf-1929567175.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, московская городская дума
Москва, Россия, Московская городская дума
Депутата Мосгордумы Локтева оштрафовали за пропаганду запрещенной символики

Суд оштрафовал депутата Мосгордумы Локтева за пропаганду запрещенной символики

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на две тысячи рублей депутата Московской городской думы Дмитрия Локтева за пропаганду запрещенной символики, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Локтев Дмитрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс рублей",- сказал собеседник агентства.
Согласно картотеке инстанции, протокол поступил в столичный суд повторно. В первый раз его вернули заявителю для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению.
Локтев 8 сентября 2019 года был избран депутатом Мосгордумы.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу
26 февраля, 14:59
 
МоскваРоссияМосковская городская дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала