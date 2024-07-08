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Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
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15:28 08.07.2024 (обновлено: 15:40 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sholts-1958253802.html
Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции
Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024
Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он и всё правительство Германии восприняли результаты парламентских выборов во Франции с облегчением,... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T15:28
2024-07-08T15:40
в мире
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германия
олаф шольц
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он и всё правительство Германии восприняли результаты парламентских выборов во Франции с облегчением, поскольку на них одержало победу не правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. "Мне и всему федеральному правительству стало легче. Было бы колоссальным вызовом, если бы президенту Франции пришлось взаимодействовать с правопопулистской партией", - сказал Шольц на пресс-конференции с главой федерального ведомства по делам миграции и беженцев Гансом-Экхардом Зомме. Трансляцию вёл государственный канал Phoenix. Канцлер также выразил надежду, что президенту Эммануэлю Макрону и избранным депутатам удастся сформировать правительство.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
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в мире, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Германия, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции

Шольц: всему правительству Германии полегчало после выборов во Франции

© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKIКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© AFP 2024 / WOJTEK RADWANSKI
Канцлер ФРГ Олаф Шольц . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он и всё правительство Германии восприняли результаты парламентских выборов во Франции с облегчением, поскольку на них одержало победу не правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
7 июля, 23:23
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"Мне и всему федеральному правительству стало легче. Было бы колоссальным вызовом, если бы президенту Франции пришлось взаимодействовать с правопопулистской партией", - сказал Шольц на пресс-конференции с главой федерального ведомства по делам миграции и беженцев Гансом-Экхардом Зомме. Трансляцию вёл государственный канал Phoenix.
Канцлер также выразил надежду, что президенту Эммануэлю Макрону и избранным депутатам удастся сформировать правительство.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Столкнулись с невиданным. Макрон поставил Францию перед эпохальным выбором
Вчера, 13:33
 
В миреФранцияГерманияОлаф ШольцЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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