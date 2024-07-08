https://ria.ru/20240708/sholts-1958253802.html

Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции

Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции - РИА Новости, 08.07.2024

Шольц заявил, что испытал облегчение после итогов выборов во Франции

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он и всё правительство Германии восприняли результаты парламентских выборов во Франции с облегчением,... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:28

2024-07-08T15:40

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эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что он и всё правительство Германии восприняли результаты парламентских выборов во Франции с облегчением, поскольку на них одержало победу не правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на парламентских выборах во Франции, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны, следует из данных МВД Франции, которые публикует газета Monde. Второе место заняла коалиция "Вместе" Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. "Национальное объединение" Марин Ле Пен заняло третье место на парламентских выборах, получив 143 места в нижней палате парламента страны. "Мне и всему федеральному правительству стало легче. Было бы колоссальным вызовом, если бы президенту Франции пришлось взаимодействовать с правопопулистской партией", - сказал Шольц на пресс-конференции с главой федерального ведомства по делам миграции и беженцев Гансом-Экхардом Зомме. Трансляцию вёл государственный канал Phoenix. Канцлер также выразил надежду, что президенту Эммануэлю Макрону и избранным депутатам удастся сформировать правительство.

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html

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в мире, франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024