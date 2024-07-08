https://ria.ru/20240708/shkola-1958179045.html

Школу биоинженерии создадут в тюменском межуниверситетском кампусе

Школу биоинженерии создадут в тюменском межуниверситетском кампусе - РИА Новости, 08.07.2024

Школу биоинженерии создадут в тюменском межуниверситетском кампусе

Передовую инженерную школу "БиоТехФарма" по подготовке кадров для медико-фармацевтического кластера региона планируют открыть в будущем межуниверситетском... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T11:30

2024-07-08T11:30

2024-07-08T11:30

тюменская область

тюмень

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 8 июл – РИА Новости. Передовую инженерную школу "БиоТехФарма" по подготовке кадров для медико-фармацевтического кластера региона планируют открыть в будущем межуниверситетском кампусе в Тюмени, договоренность об этом достигнута с фармацевтической компанией "Биокад", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. "В межуниверситетском кампусе в Тюмени создадим передовую инженерную школу "БиоТехФарма". Об этом договорились с ведущей отечественной фармацевтической компанией "Биокад". Школа займётся подготовкой востребованных кадров для медико-фармацевтического кластера региона: биоинженеров, биотехнологов, биоинформатиков, биофармацевтов. Всё это в сотрудничестве с нашим медицинским университетом", - написал Моор в своем Telegram-канале. Помимо подготовки кадров, другими направлениями совместной с "Биокадом" деятельности станут научные исследования, разработка и внедрение новых технологий. "Привлечём ведущих учёных для работы в научно-исследовательских лабораториях кампуса, в планах – создание лекарственных препаратов и диагностических тест-систем с применением технологий искусственного интеллекта. Также в сотрудничестве с тюменским медуниверситетом предполагается открытие GMP-центра", - рассказал о планах Моор. Губернатор подчеркнул, что сейчас идет ключевой этап в создании межвузовского кампуса: вместе с индустриальными партнёрами, научными организациями, студенческим и преподавательским сообществом власти региона продолжают работу над наполнением внутреннего содержания и пространства образовательной площадки. Межуниверситетский кампус создается в рамках нацпроекта "Наука и университеты", под его строительство в городе отведен участок между улицей Мельникайте и озером Круглым. Кампус будет состоять из 10 объектов общей площадью 167 тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2028 году. Ранее сообщалось, что стоимость проекта превысит 32 миллиарда рублей, из них 17 миллиардов по нацпроекту "Наука и университеты" профинансирует федеральный бюджет, 4,5 миллиарда – расходы областного бюджета, остальная сумма – частные инвестиции, концессионером выступает компания "Врата Сибири".

https://ria.ru/20240703/voda-1957211963.html

тюмень

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, тюменская область, александр моор