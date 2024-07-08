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В Шебекино повреждена ЛЭП при обстреле со стороны ВСУ
В Шебекино повреждена ЛЭП при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.07.2024
В Шебекино повреждена ЛЭП при обстреле со стороны ВСУ
Линия электропередачи повреждена после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:28
2024-07-08T23:28
2024-07-08T23:28
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена после обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "ВСУ в четвертый раз за день обстреляли город Шебекино. По предварительным данным, пострадавших среди мирного населения нет... Есть повреждения и на линии электропередачи", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что в результате обстрела в 53 квартирах многоквартирного дома выбиты окна, а в трех частных домах повреждены кровли, помимо этого, в одном социальном объекте повреждены остекление и фасад. "Информация о последствиях уточняется, подомовой обход будет продолжен в светлое время суток", - добавил губернатор.
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Шебекино повреждена ЛЭП при обстреле со стороны ВСУ
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ повреждена линия электропередачи