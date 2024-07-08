https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html

ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые

ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024

ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые

ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T21:42

2024-07-08T21:42

2024-07-08T21:53

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

белгород

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В очередной раз ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. В городе различные повреждения выявлены на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения. Всего в результате обстрелов в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - говорится в сообщении.Также зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и четырех автобусов, есть повреждения на линии электропередачи.Уточняется, что чуть ранее, до обстрелов, в Шебекино дрон атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.Кроме того, в селе Муром после еще двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна, в поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы.

https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html

https://ria.ru/20240708/minoborony-1958318244.html

шебекино

белгородская область

белгород

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород