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ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024
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21:42 08.07.2024 (обновлено: 21:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые
ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:42
2024-07-08T21:53
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгород
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В очередной раз ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. В городе различные повреждения выявлены на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения. Всего в результате обстрелов в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - говорится в сообщении.Также зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и четырех автобусов, есть повреждения на линии электропередачи.Уточняется, что чуть ранее, до обстрелов, в Шебекино дрон атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.Кроме того, в селе Муром после еще двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна, в поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, белгород
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые

ВСУ трижды обстреляли Шебекино, предварительно, ранены четверо мирных жителей

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела в Шебекино
Последствия обстрела в Шебекино - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В очередной раз ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. В городе различные повреждения выявлены на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения. Всего в результате обстрелов в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - говорится в сообщении.
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Также зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и четырех автобусов, есть повреждения на линии электропередачи.
Уточняется, что чуть ранее, до обстрелов, в Шебекино дрон атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.
Кроме того, в селе Муром после еще двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна, в поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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