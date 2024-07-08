https://ria.ru/20240708/shebekino-1958370869.html
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые - РИА Новости, 08.07.2024
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые
ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T21:42
2024-07-08T21:42
2024-07-08T21:53
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. ВСУ трижды обстреляли Шебекино в Белгородской области, предварительно, четверо мирных жителей ранены, сообщил в понедельник вечером губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В очередной раз ВСУ наносят удары по Шебекинскому городскому округу. Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей — двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног бригадами скорой доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода, еще двое мужчин госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ. В городе различные повреждения выявлены на территории пяти предприятий: посечены административные и складские производственные здания, пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения. Всего в результате обстрелов в нескольких многоквартирных домах повреждено остекление, в трех частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы", - говорится в сообщении.Также зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и четырех автобусов, есть повреждения на линии электропередачи.Уточняется, что чуть ранее, до обстрелов, в Шебекино дрон атаковал социальный объект — в здании на нескольких этажах выбиты окна, осколками посечены фасад и легковой автомобиль.Кроме того, в селе Муром после еще двух атак дронов пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах, в селе Вознесеновка дрон сдетонировал возле частного дома — выбиты окна, в поселке Красное 12 беспилотников нанесли удары по частному сектору — в девяти частных домовладениях выбиты окна, повреждены фасады, надворные постройки и заборы.
https://ria.ru/20240708/patriot-1958323834.html
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Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Белгород
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, есть раненые
ВСУ трижды обстреляли Шебекино, предварительно, ранены четверо мирных жителей