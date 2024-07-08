https://ria.ru/20240708/severnyy_potok-1958385793.html

В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году

В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году - РИА Новости, 08.07.2024

В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году

Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T23:47

2024-07-08T23:47

2024-07-08T23:53

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северный поток — 2

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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос РИА Новости. "Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", - заявили в ведомстве на вопрос, касавшийся сообщений СМИ о планах подорвать газопровод "Северный поток", которые неназванные украинские граждане якобы вынашивали еще в 2014 году. Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в следствии сообщило, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждает также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.

https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html

https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

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в мире, россия, европа, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2