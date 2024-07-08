В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году
В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Северного потока" в 2014 году
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос РИА Новости.
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"Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", - заявили в ведомстве на вопрос, касавшийся сообщений СМИ о планах подорвать газопровод "Северный поток", которые неназванные украинские граждане якобы вынашивали еще в 2014 году.
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в следствии сообщило, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждает также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.