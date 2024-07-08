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В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году - РИА Новости, 08.07.2024
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23:47 08.07.2024 (обновлено: 23:53 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/severnyy_potok-1958385793.html
В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году
В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году - РИА Новости, 08.07.2024
В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году
Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T23:47
2024-07-08T23:53
в мире
россия
европа
германия
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос РИА Новости. "Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", - заявили в ведомстве на вопрос, касавшийся сообщений СМИ о планах подорвать газопровод "Северный поток", которые неназванные украинские граждане якобы вынашивали еще в 2014 году. Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в следствии сообщило, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждает также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
https://ria.ru/20240630/potok-1956422042.html
https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html
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в мире, россия, европа, германия, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, Европа, Германия, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Севпотока" в 2014 году

В ФРГ не комментируют сообщения о планах подрыва "Северного потока" в 2014 году

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения прессы, включая недавние сообщения СМИ о том, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос РИА Новости.
«
"Мы в принципе не комментируем сообщения СМИ. Я также не могу дать прогнозов о сроках проведения или завершения расследования", - заявили в ведомстве на вопрос, касавшийся сообщений СМИ о планах подорвать газопровод "Северный поток", которые неназванные украинские граждане якобы вынашивали еще в 2014 году.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
"Неоспоримо". Немецкий депутат сделал громкое заявление о "Северном потоке"
30 июня, 10:51
Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в следствии сообщило, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждает также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2".
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
Пусконаладка оборудования газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Германии раскрыли, как США мешали строительству "Северного потока — 2"
29 июня, 16:38
 
В миреРоссияЕвропаГерманияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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