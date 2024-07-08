https://ria.ru/20240708/sever-1958226896.html

Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области

Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024

Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2024

2024-07-08T14:13

2024-07-08T14:13

2024-07-08T14:16

специальная военная операция на украине

безопасность

сумская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329683_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_16c82630c048d1189b9c57776ed6005f.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20240708/ssha-1958219735.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины