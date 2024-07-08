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Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:13
2024-07-08T14:13
2024-07-08T14:16
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безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области
ВСУ потеряли до 260 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"