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Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
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14:13 08.07.2024 (обновлено: 14:16 08.07.2024)
https://ria.ru/20240708/sever-1958226896.html
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области - РИА Новости, 08.07.2024
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в... РИА Новости, 08.07.2024
2024-07-08T14:13
2024-07-08T14:16
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", - отмечает МО РФ.
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безопасность, сумская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка войск "Север" поразила силы противника в Сумской области

ВСУ потеряли до 260 военных в зоне ответственности группировки войск "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки отбили три контратаки штурмовых групп ВС Украины, противник потерял до 260 военных, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 115-й механизированной бригады, 106-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Веселовка, Басовка и Константиновка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"За сутки отражены три контратаки штурмовых групп 92-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 260 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", - отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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